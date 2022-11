Nous, Nord-Américains

D’aussi loin que je me souvienne, j’aime les États-Unis. Old Orchard enfant, NYC à 16 ans la première fois, l’Ouest dans la vingtaine. Depuis, je les fréquente assidûment, y accumule les kilomètres de road trips. Un samedi ensoleillé ? Go Burlington ! Manhattan en mai, ou Santa Fe, où je pourrais vivre. Rencontrer les Américains, partager des discussions étonnantes et sincères avec eux. Malgré que certains intellectuels québécois nous assomment de notre lien privilégié avec la France, je suis, comme Serge Bouchard, persuadée que nous sommes intimement plus nord-américains que français.