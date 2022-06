DPJ

Le débat bisannuel est reparti de plus belle

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en fait trop. Elle n’en fait pas assez. Elle en fait avec trop peu. Elle le fait mal. Tantôt les enfants sont retirés trop vite de leur milieu, tantôt pas assez. On ne donne pas assez de chances aux parents, mais quand le pire arrive, c’est qu’on en a donné trop. On peut comprendre pourquoi le sujet de la protection de la jeunesse soulève des passions, parce qu’elle le devrait, et à temps complet.