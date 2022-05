Le projet de loi 96 ou l’art de serrer les boulons

Le projet de loi 96 va-t-il aider la cause du français au Québec ? On le verra à l’usage, mais ce n’est pas certain. Par contre, cela nous donne un éclairage assez cru sur la façon dont le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) gouverne et légifère.