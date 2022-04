District 31

Une image réconfortante du Québec d’autrefois

Après six saisons, la très populaire série District 31 tire sa révérence. Plus la fin approche, plus l’auteur Luc Dionne, la production ainsi que les comédiens et comédiennes reçoivent des éloges bien mérités. C’est une série créative qui a réussi à traiter avec intelligence plusieurs enjeux de sociétés. On s’est beaucoup attaché aux personnages.