Témoignage

À Hollywood, tout est faux !

Pour leurs 94e cérémonie et après deux ans de pandémie, les Oscars allaient enfin revêtir leurs plus beaux atours. Petite fille, je demandais à mon père d’enregistrer les cérémonies et me repassais en boucle les moments forts, drôles, émouvants sur cassette VHS. Je rêvais de ces stars aux grands rôles, de leur élégance dans de sublimes tenues, de leur vie magique…