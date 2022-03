Guerre en Ukraine

Le monde doit stopper la brute

Ma conjointe est ukrainienne. Sa mère et son frère habitent la grande et belle ville de Kharkiv. Quand les bombardements ont commencé sur cette ville, ils se sont réfugiés dans une plus petite ville, un peu au sud. Maintenant, ils entendent les bombardements qui s’approchent toujours un peu plus chaque jour. Ils ont appris que les petites villes et les petits villages sur le chemin de l’armée russe subissaient un sort terrible.