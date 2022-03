Substances toxiques

Le temps d’une réforme est arrivé

En cette Journée internationale des droits des femmes, chercheurs, groupes de femmes, groupes de santé, groupes de quartier et citoyens de toutes origines, unissons nos voix pour dire que nous en avons assez de la contamination par des substances toxiques de l’air que nous respirons – à l’intérieur comme à l’extérieur –, des meubles et certains revêtements intérieurs, que ce soit à la maison ou au bureau, de nos vêtements et de nos aliments ainsi que de nos produits de soins personnels.