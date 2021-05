Opinions

Se penser hot, ça ravigote !

Il arrive parfois qu’un décideur nous impressionne par sa force de caractère et son sens de la responsabilité et qu’on ait simplement envie de le souligner. Je ne connais pas Christian Dubé et je ne l’ai jamais rencontré. Ce texte est donc un simple constat affranchi de toute considération partisane. Comme certainement beaucoup de personnes qui lisent ce texte, je trouve que ce gars a une présence et une efficacité qui inspirent et rassurent.