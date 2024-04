Carte blanche à Mariana Mazza Maman, c’est fini !

Cette semaine, j’ai déposé mon micro dans son boîtier, mon crayon sur la table et mon orgueil dans ma petite poche. C’est la fin de tous les projets qui m’ont accompagnée pendant plusieurs mois, voire des années. Après plus de deux ans de tournée partout au Québec avec mon deuxième one woman show, je remercie le public et je lui dis : « À la prochaine. »