(Ottawa) Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s’est peut-être engagé sur la voie du pouvoir en attaquant les huit dernières années de gouvernement du premier ministre Justin Trudeau, mais l’étape ultime vers la victoire est peinte en orange.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Orange comme le NPD.

Faire appel aux électeurs des classes populaires dans les circonscriptions rurales et du nord – comme celles détenues par les néo-démocrates en Colombie-Britannique et les libéraux dans le nord de l’Ontario – fait partie de ce que M. Poilievre considère comme une formule gagnante.

Cette offensive a été pleinement mise en évidence récemment, alors qu’il traversait le territoire du Nouveau Parti démocratique (NPD) sur l’île de Vancouver, rassemblant des partisans à Nanaimo et prenant des photos avec des ouvriers d’usine à Port Alberni. Il s’est également arrêté dans une aciérie et un port du Lower Mainland de la Colombie-Britannique dans le cadre de sa tournée pour côtoyer des travailleurs, dont les images ont illustré ses réseaux sociaux.

« Nous voyons Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur, dans les magasins et les usines », a déclaré Allie Blades, une stratège qui a travaillé sur sa campagne à la direction de 2022 en Colombie-Britannique.

Mme Blades, œuvrant pour Mash Strategy, qui produit les vidéos numériques du parti, a cité un récent discours prononcé devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver – une invitation qu’il a fallu 18 mois à M. Poilievre pour accepter.

C’était la première fois qu’il se présentait devant un public d’entreprises depuis qu’il est devenu chef en 2022, non pas par dépit. « Cela n’a rien à voir avec mon opinion sur les entreprises ; j’aime les entreprises », a-t-il déclaré, mais parce que les lobbyistes des entreprises à Ottawa, « totalement inutiles », se concentrent trop sur l’obtention de faveurs auprès des élus.

Au lieu de cela, le plan conservateur est un « programme ascendant de libre entreprise », a-t-il déclaré, promettant de mettre fin à l’époque où les présidents-directeurs généraux et les politiciens intéressés travaillaient ensemble uniquement pour promouvoir leurs propres intérêts.

« Quand je serai premier ministre, si vous voulez que l’un de vos programmes politiques soit à l’agenda, vous devrez non seulement me convaincre, mais aussi le peuple canadien, que c’est bon pour eux. »

Mme Blades a déclaré qu’il s’agissait d’une approche populiste qui, jusqu’à présent, a bien servi M. Poilievre.

« C’est un changement que les conservateurs, je pense, ont fait à juste titre et de manière stratégique », a-t-elle déclaré.

Les classes populaires, bien sûr, sont le territoire traditionnel du NPD – le foyer d’un bloc électoral critique que le NPD n’est pas près d’abandonner sans combattre.

« Vous ne l’avez jamais vu sur un piquet de grève », a déclaré Anne McGrath, secrétaire principale du chef du NPD, Jagmeet Singh, et ancienne directrice nationale du parti.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

M. Poilievre a clairement touché une corde sensible en exploitant l’inquiétude légitime du public concernant l’abordabilité, a reconnu Mme McGrath, mais son message est « simpliste ». Il en va de même pour le choix auquel sont confrontés les électeurs, a-t-elle déclaré.

« Ils ont la grande voix forte des conservateurs et de Pierre Poilievre, ou ils ont les propositions et les actions constructives et positives qu’ils peuvent attendre du NPD. »

Vendre cela demandera « beaucoup de travail acharné et [un] message clair », sans parler de la sensibilisation des électeurs, a-t-elle ajouté. Le NPD a déjà commencé à intensifier ses attaques contre les conservateurs et à inonder de courrier des territoires traditionnellement amis.

Une bataille difficile

Leur bataille s’annonce difficile : non seulement le message de M. Poilievre est clair et résonnant, mais les conservateurs regorgent d’argent, a déclaré Mélanie Richer, ancienne directrice des communications de M. Singh.

L’approche populiste de M. Poilievre a aidé les conservateurs à battre des records de collecte de fonds – des fonds essentiels à l’agenda public énergique du chef et à la sensibilisation des nouveaux électeurs, comme ceux qui votent habituellement pour le NPD.

Jusqu’à présent, il a organisé 16 rassemblements et autres rencontres cette année, dont six dans des circonscriptions détenues par le NPD, contre huit dans les circonscriptions libérales. Tout au long de 2023, sa première année complète à la tête du parti, le ratio était de 12 pour le NPD et de 19 pour le Parti libéral.

Mme Blades estime que le succès de M. Poilievre auprès des électeurs néo-démocrates dans des régions comme la Colombie-Britannique est le résultat d’un « message terre-à-terre » que M. Singh, selon elle, « n’a jamais pu réaliser de manière authentique ».

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

C’est une province qui est également profondément touchée par la crise du logement ainsi que par la crise des opioïdes, que M. Poilievre attribue directement à deux facteurs : le gouvernement libéral fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique, homologue du NPD.

Alors que les critiques présentent sa croisade contre la tarification du carbone à la consommation comme un exercice de slogans et de désinformation, ses partisans y voient un message optimiste, a déclaré Mme Blades – même en Colombie-Britannique, où un prix provincial du carbone est en place depuis des années.

Le fait que la saignée qui frappe le caucus du NPD ne peut pas non plus nuire à la fortune des conservateurs. Six députés ont déjà quitté le parti ou ont déclaré qu’ils ne se représenteraient pas, dont trois la semaine dernière, incluant le vétéran Charlie Angus, député de la circonscription de Timmins—Baie James, dans le nord de l’Ontario, depuis 2004.

Il est temps pour les néo-démocrates de réfléchir à la relation du parti avec les électeurs de la classe ouvrière, a soutenu Mme Richer, dont beaucoup s’éloignent du parti depuis la mort de Jack Layton en 2011.

Le bureau de M. Poilievre n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si un gouvernement conservateur maintiendrait un régime fédéral de soins dentaires. Il ne s’est pas non plus engagé concernant l’assurance-médicaments.

Les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu au plus tard le 20 octobre 2025.

Avec des informations de Mickey Djuric, à Ottawa