(Ottawa) Trois députés néo-démocrates à Ottawa, dont le vétéran Charlie Angus, ont annoncé conjointement, jeudi, qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections fédérales.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

Charlie Angus, député ontarien depuis 20 ans à Ottawa, avait d’abord confirmé son intention de quitter la politique fédérale plus tôt jeudi matin.

Ses collègues Carol Hughes et Rachel Blaney ont fait la même annonce un peu plus tard jeudi, dans une déclaration commune. Les trois députés néo-démocrates expliquent qu’ils souhaitent passer plus de temps auprès de leur famille, après avoir consacré des années au service public.

PHOTO FOURNIE PAR LE NPD Carol Hughes

Un nouveau redécoupage de la carte électorale en a aussi poussé certains à quitter la politique active fédérale.

La circonscription de M. Angus, Timmins—Baie James, dans le nord de l’Ontario, va s’agrandir ce mois-ci, et le député affirme qu’il faudra beaucoup d’énergie pour maintenir des liens avec les électeurs de tant de communautés éloignées.

Carol Hughes, qui est depuis 2015 vice-présidente adjointe de la Chambre des communes, verra quant à elle sa circonscription d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, dans le nord de l’Ontario, disparaître complètement lors des prochaines élections fédérales.

Quant à Rachel Blaney, qui est whip du parti depuis 2019, elle estime qu’il est temps de concentrer plus de temps à sa famille et de rester plus près de chez elle. Mme Blaney est députée de North Island—Powell River, en Colombie-Britannique, depuis 2015.

Dans une déclaration écrite, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a remercié ses trois collègues pour leurs années de militantisme et leurs contributions au NPD.

Près d’un quart des députés néo-démocrates à Ottawa ont annoncé qu’ils s’apprêtaient à se retirer, ou l’ont déjà fait.

Malgré les gains politiques obtenus grâce à un pacte politique avec le gouvernement libéral minoritaire, le NPD a eu du mal jusqu’ici à traduire en soutien populaire ses efforts visant à établir au pays des régimes nationaux d’assurance médicaments et de soins dentaires.

Les conservateurs, quant à eux, convoitent les sièges néo-démocrates en Colombie-Britannique et dans le nord de l’Ontario en faisant campagne sur la hausse du coût de la vie et en s’opposant à la tarification fédérale de la pollution.

Les prochaines élections fédérales doivent avoir lieu au plus tard le 20 octobre 2025.