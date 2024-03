4 articles Contexte

Pour les femmes, santé ne rime pas avec égalité

« Là où tu as mal, il n’y a rien. Ce n’est pas possible. » Malgré des souffrances bien réelles, des femmes peinent à être crues, comprises et traitées. Des études confirment le sexisme médical et ses effets néfastes. La chroniqueuse Marie-Eve Fournier a mené une quinzaine d’entrevues pour comprendre ce phénomène.