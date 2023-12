Vous, qui lisez cette rubrique à l’approche de Noël, souhaitez une recommandation d’essai remarquable, mais accessible et dont les thèmes, universels, peuvent rejoindre tout le monde ?

Vous êtes bien tombés.

On retrouve sur les tablettes depuis quelques semaines un tout petit essai dont le redoutable pouvoir est double : il vous fait réfléchir… et rire.

Cet essai, c’est la transcription intégrale du plus récent spectacle d’Adib Alkhalidey : Québécois tabarnak.

Je n’avais pas vu ce spectacle qui s’est attiré un concert d’éloges dès qu’il a été présenté au public, l’an dernier.

Mais j’ai vite compris, en me plongeant dans ce texte lumineux, pourquoi on en avait dit autant de bien.

C’est l’écrivaine Kim Thúy qui a convaincu l’humoriste de publier son texte pour « rendre ses mots accessibles en tout temps » et en « partager la beauté », lit-on dans la préface de l’ouvrage. On la remercie ! Adib Alkhalidey aborde une série d’enjeux fondamentaux de façon aussi éclairante que sensible. Et il trouve en plus, comme je vous le disais, le moyen de nous faire rire.

C’est admirable.

Quel genre d’enjeux ? Avertissement : ça vole haut. Ça va notamment de l’identité au racisme en passant par la dépendance, le télétravail, l’amour et le mariage (et l’importance de l’orthographe), ainsi que la démocratie et la tyrannie.

Méchant programme pour un texte humoristique !

Et pourtant, c’est très réussi.

Ça démarre sur les chapeaux de roues alors qu’il raconte son désarroi quand il se fait traiter de « face de taliban » par son beau-père, parce qu’il a laissé pousser sa barbe.

« On sort dehors, je regarde mon épouse : ‟Bébé, man ! Qu’est-ce qu’il va falloir que j’accomplisse pour qu’on me traite comme un Québécois, tabarnak ? Yo ! J’ai gagné des Gémeaux, man ! Combien de talibans que tu connais qui ont gagné des Gémeaux, là ? Zéro taliban. J’ai checké sur le site, y en a pas un.” »

On l’accompagne ensuite pour une virée complètement délirante où on le verra par exemple faire l’éloge des plombiers (à la manière de Michel Houellebecq dans La carte et le territoire), nous raconter son « addiction aux biscuits », sa cérémonie de citoyenneté et son initiation à la chasse au renard.

Tout ça assaisonné d’une histoire de prépuce dont nous ne vous en dirons pas plus ici.

C’est hilarant.

C’est également, parfois, carrément touchant. Particulièrement lorsque l’humoriste nous pousse à réfléchir sur les hauts et les bas de notre existence.

« J’ai réalisé que pour que je fasse ce que je fais en ce moment, il faut que la société soit stable et que la démocratie soit fonctionnelle, raconte-t-il. […] Rire, c’est la conséquence… de la célébration… du miracle… de la démocratie, qui fait en sorte qu’un esti de crétin peut sacrifier toute sa vie pour être un esti de crétin, 24/7. »

Ses réflexions sur la tyrannie et l’immigration, alimentées par le courage de son père qui a fui l’Irak dans les années 1970, sont toutes aussi éloquentes. Et drôles !

Le genre d’humour dont, comme l’écrivait jadis Milan Kundera, la « lumière discrète s’étend sur tout le vaste paysage de la vie ».

On referme ce petit livre et on se sent à la fois plus heureux et plus sage. Parce qu’au bout du compte, Québécois tabarnak, c’est une grande leçon d’humanité.

Extrait « Juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne un régime tyrannique, la première chose que ça fait, c’est de s’attaquer aux artistes et aux intellectuels. Pas parce que les artistes et les intellectuels sont meilleurs que les autres, je vous l’ai dit tout à l’heure, tout le monde est essentiel, du plombier au poète. La raison pour laquelle le régime s’attaque aux artistes et aux intellectuels, c’est parce que, règle générale, l’artiste et l’intellectuel, leur outil de travail, c’est la parole. La parole, c’est ce qui te permet de transmettre le savoir, le savoir c’est ce qui te permet de développer tes compétences, tes compétences, quand tu les accumules, c’est ce qui te permet de toucher à ton potentiel et c’est ce qui te permet de rêver. »

Qui est Adib Alkhalidey ? Né au Maroc en 1988

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2010

Québécois tabarnak était son quatrième spectacle solo. Des putes et des voleurs, prévu pour 2024, sera son cinquième.

Il a aussi lancé deux albums, dont le plus récent, paru en 2022, s’intitule Pour tuer le temps.