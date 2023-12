L’animateur Jean-Philippe Dion reçoit Michel Rivard, Janette Bertrand, Debbie Lynch-White, Lise Dion et José Gaudet à La vraie nature : au chalet pour Noël.

Parce qu’entre deux partys de Noël, on aime recharger ses batteries devant l’écran, La Presse a épluché l’offre des chaînes traditionnelles et des plateformes de diffusion pour sélectionner un titre par jour jusqu’au 1er janvier.

Lundi 18 décembre

La vraie nature : au chalet pour Noël

Pour cette émission spéciale de 90 minutes, Jean-Philippe Dion reçoit Lise Dion, José Gaudet et Katherine Levac. Si vous suivez religieusement l’émission, vous aurez remarqué qu’il s’agit d’invités ayant déjà passé la nuit au chalet de l’animateur. France Castel, Michel Rivard, Debbie Lynch-White, Luc Senay et Pilou effectueront des apparitions. En attendant la sixième saison, qui débutera le dimanche 28 janvier.

TVA, 19 h 30

Mardi 19 décembre

Les grands bien-cuits ComediHa !

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Guylaine Tremblay fera l’objet d’un des Grands bien-cuits de ComediHa !

On aime les bien-cuits qui grincent. Ceux de ComediHa ! sont beaucoup trop gentils pour entrer dans cette catégorie. Malgré tout, on jettera un coup d’œil aux quatre nouvelles séances de roast consacrées à Jean-Michel Anctil, Guylaine Tremblay, Guy Jodoin et Michel Charrette, qui feront l’objet de sympathiques taquineries de personnalités comme André Robitaille, Claude Legault, Charles Lafortune et Phil Roy.

Vrai

Mercredi 20 décembre

Maestro

PHOTO JASON MCDONALD, FOURNIE PAR NETFLIX Bradley Cooper joue Leonard Bernstein dans Maestro.

Sorti en salle au début du mois, ce long métrage écrit et réalisé par Bradley Cooper atterrit en ligne. Le comédien y incarne le compositeur, chef d’orchestre et pianiste américain Leonard Bernstein. Détail à mentionner : en plus de porter une prothèse du nez, Bradley Cooper a recouru aux services du chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin comme consultant.

Netflix

Jeudi 21 décembre

5 chefs dans ma cuisine

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini anime 5 chefs dans ma cuisine

Marina Orsini poursuit sa semaine thématique de Noël en accueillant Ross Louangsignotha (restaurant Hà), qui prépare un poulet hainanais. On suit également la visite du pâtissier Patrice Leclerc, prévue vendredi, qui préparera un gâteau sans gluten au chocolat servi avec chantilly au caramel, ainsi qu’une poêlée de canneberges. De quoi inspirer les courageux qui recevront les 24 et 25 décembre.

ICI Télé, 11 h 30

Vendredi 22 décembre

C’est Noël pour emporter

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR RADIO-CANADA France Beaudoin anime C’est Noël pour emporter.

France Beaudoin, accompagnée des musiciens dirigés par Jean-Benoît Lasanté, reçoit Jean-Philippe Wauthier, Mariana Mazza, Catherine Souffront, Patrick Norman et Janette Bertrand. Vous pensez qu’on parle du spécial des Fêtes d’En direct de l’univers ? Mauvaise réponse. C’est plutôt la description de l’édition 2023 de Noël du rendez-vous littéraire de l’animatrice, qui promet d’être riche en suggestion de lectures.

ICI ARTV, 20 h

Samedi 23 décembre

5e Rang

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Julie Roussel (Gladys) et Maxim Gaudette (Frédéric) dans 5e rang.

Après la finale psychotronique d’automne, durant laquelle le psychopathe Marc Trempe (Marc Béland) a kidnappé et séquestré Francis (Alexandre Bergeron), Marie-Paule (Eve Duranceau), Marie-Louise (Martine Francke), Marie-Christine (Julie Beauchemin) et Gladys (Julie Roussel), Radio-Canada libère les trois premiers épisodes de l’hiver. Est-ce que Fred (Maxim Gaudette) et l’équipe tactique de Valmont arriveront à temps pour sauver tout ce beau monde ?

ICI Tou.tv Extra

Dimanche 24 décembre

Belle et bum des Fêtes

PHOTO FÉLIX RENAUD, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Normand Brathwaite avec Fabiola N. Aladin, Lunou Zucchini et Marie-Josée Gauvin à Belle et bum

Avec ses trois belles en simultané (Marie-Josée Gauvin, Fabiola N. Aladin, Lunou Zucchini), Normand Brathwaite reçoit Salebarbes, Nathalie Simard, Mateo, la soprano Elisabeth St-Gelais, Chef Oli et Krystel Mongeau (Star Académie). Avis aux intéressés : la soirée se poursuit à 21 h 30 avec Y’a du monde à messe de Noël avec Janette Bertrand, Pascal Morrissette, François Morency et Yaëlle Azoulay.

Télé-Québec, 20 h

Lundi 25 décembre

Ricky Gervais : Armageddon

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Ricky Gervais

Un peu plus d’un an après avoir provoqué une vive controverse avec SuperNature, un one man show (somme toute décevant) qualifié de « transphobe » par certains groupes, l’humoriste britannique revient avec Armageddon, un spectacle dans lequel il aborde des sujets comme la rectitude politique, les mariages en famille, les funérailles et l’intelligence artificielle. Espérons qu’il aura retrouvé sa touche magique…

Netflix

Mardi 26 décembre

Noël loin de projecteurs

PHOTO FOURNIE PAR REEL ONE INTERNATIONAL LIMITED Tori Anderson et Victor Zinck Jr. dans Noël loin des projecteurs

Après deux soirées festives, ceux qui n’ont pas l’énergie d’aller profiter du Boxing Day peuvent choisir notre solution de rechange préférée : s’écraser devant une succession de films de Noël de série B curieusement boudés aux Oscars, comme cette comédie sentimentale qui raconte l’histoire d’une actrice larguée juste avant les Fêtes, qui revient dans son patelin natal.

ELLE Fictions, 13 h 15

Mercredi 27 décembre

Danse lascive

PHOTO FOURNIE PAR LIONSGATE HOME ENTERTAINMENT Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing

Faire des plaies de sofa en réécoutant des classiques faciles à digérer. Voilà probablement la raison pour laquelle on aime autant les Fêtes. Cette année, les diffuseurs nous donnent l’embarras du choix en matière de films réconfort pour mettre son cerveau en veilleuse. Et Dirty Dancing arrive en tête de lice. Tout le monde ensemble : « On laisse pas Bébé dans un coin. »

Prise 2, 20 h 30

Jeudi 28 décembre

Arnaud Soly : Stand up

PHOTO FLORE BOUBILA, FOURNIE PAR CRAVE Arnaud Soly

Ça bouge du côté d’Arnaud Soly. En l’espace de quelques semaines, l’humoriste a bouclé l’aventure du Club Soly après trois saisons, lancé une nouvelle émission de variétés intitulée Sous le spot (sur Crave) et mis en ligne son premier one man show, judicieusement intitulé Stand Up. Parmi les thèmes qu’il explore sur scène : les jeux de société, le racisme et… Ricardo.

Crave

Vendredi 29 décembre

Isabelle Boulay – Le chant des possibles

PHOTO JEAN-FRANÇOIS BÉRUBÉ, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Isabelle Boulay

Isabelle Boulay retrouve sa Gaspésie natale le temps d’une émission spéciale d’une heure. Entourée de cinq musiciens, la chanteuse revisite son propre répertoire (Hors-saison, Je t’oublierai, je t’oublierai, Entre Matane et Bâton Rouge) et celui des autres, avec notamment une formidable reprise d’Osez Joséphine d’Alain Bashung, à laquelle le réalisateur Éric Morin accorde un traitement qui rappelle le vidéoclip original.

Télé-Québec, 20 h

Samedi 30 décembre

La veillée trad

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La veillée trad

Gagnant du Félix du meilleur album traditionnel au dernier Gala de l’ADISQ, Le Vent du Nord propose une soirée festive inspirée du spectacle qu’il donne chaque année. Parmi ses invités : les conteurs Bryan Perro et Renée Robitaille, le calleur Érick Tarte, et les groupes Galant, tu perds ton temps, De Temps Antan et Vishtèn Connexions.

Télé-Québec, 20 h

Dimanche 31 décembre

Les bloopers de l’Info

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Nabi-Alexandre Chartier

Pour ceux qui voudraient commencer leur soirée télé du réveillon un peu plus tôt, en attendant le Bye Bye et compagnie, le secteur des nouvelles de Radio-Canada propose sa traditionnelle émission de bloopers, animée par Nabi-Alexandre Chartier. Des moments cocasses captés durant l’année 2023, en studio et sur le terrain. En espérant y trouver quelques pépites.

ICI RDI, 17 h 30 (également diffusé à 12 h 30)

Lundi 1er janvier

La classique hivernale

PHOTO PAUL BEATY, ASSOCIATED PRESS Le gardien de but du Kraken de Seattle Philipp Grubauer

À défaut d’avoir profité du congé des Fêtes pour pratiquer un sport, on peut regarder d’autres personnes en faire. (Ça doit bien brûler quelques calories, non ?) Cette année, la Ligue nationale de hockey organise son traditionnel match en plein air au T-Mobile Park de Seattle. La partie opposera les Golden Knights de Las Vegas au favori local, le Kraken.

TVA Sports, 15 h