Nous avons épluché l’offre télé des Fêtes pour repérer quatre titres à regarder en famille.

Cinéma : Coco ferme

Premier long métrage à porter le sceau Contes pour tous depuis La gang des hors-la-loi en 2014, cette comédie jeunesse a récolté des recettes de 572 724 $ au box-office québécois en 2023, selon les données de Cinéac. Réalisée par Sébastien Gagné (Lâcher prise, Le chalet) et écrite par Dominic James, Coco ferme raconte l’histoire de Max (Oscar Desgagnés), un entrepreneur en herbe de 11 ans qui, avec ses nouveaux amis Charles (Joey Bélanger) et Alice (Emma Bao Linh Tourné), démarre une entreprise de poules pondeuses. Un divertissement pour enfants, mais aussi pour adultes, avec des sujets d’actualité comme l’alimentation locale, le bien-être des animaux et l’endettement.

TVA, vendredi 29 décembre à 16 h

L’incontournable : Ciné-cadeau

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Les douze travaux d’Astérix

Bien entendu, Télé-Québec ramène les vieux classiques, comme Tintin et l’affaire Tournesol (24 décembre), Les douze travaux d’Astérix (26 décembre), Les Dalton en cavale (31 décembre) et Petit Stuart (1er janvier). Le diffuseur a également sélectionné des films d’animation plus récents, comme Sens dessus dessous (19 décembre), Bigfoot junior (20 décembre), Raiponce (21 décembre) et L’âge de glace 4 : la dérive des continents (3 janvier). Nouveauté cette année : jusqu’au 29 décembre, on diffuse Les 30 travaux de Charlie et Elliot, une émission dans laquelle Charlie Pierre et Elliot Léonard reçoivent chaque jour à 18 h 25 une personnalité qui raconte des souvenirs de jeunesse de Noël.

Télé-Québec

Le retour : Percy Jackson et les Olympiens

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY Percy Jackson et les Olympiens

Après deux films à succès sortis respectivement en 2010 et 2013, la franchise de romans fantastiques de l’auteur américain Rick Riordan passe du grand au petit écran. Composée de huit épisodes, la première saison, très attendue, relate la dangereuse quête de Percy Jackson (Walker Scobell). Le scénario en quelques mots ? Accusé par Zeus d’avoir volé son Éclair, le jeune demi-dieu de 12 ans devra retrouver l’objet pour ramener l’ordre dans l’Olympe, et ainsi stopper une guerre. Durant son épopée à travers les États-Unis, il sera entouré d’Annabeth (Leah Jeffries) et de Grover (Aryan Simhadri), deux amis. La bande-annonce laisse présager une série bourrée de monstres et d’action.

Disney+, dès mercredi

La nouveauté : La réceptionniste Pokémon

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX La réceptionniste Pokémon

L’univers Pokémon s’agrandit avec cette série japonaise d’animation image par image (stop-motion) émanant des réputés Dwarf Studios (Miraculous : Ladybug et chat noir, Monsters at Work). L’action est articulée autour du personnage de Haru, une jeune femme engagée comme concierge d’un complexe hôtelier de luxe réservé aux propriétaires de célèbres monstres de poche. Ainsi, la sympathique héroïne devra s’occuper de Pikachu, Dracolosse, Magicarpe et Évoli. Dévoilée cet automne, la bande-annonce laisse présager une production reposante et ensoleillée, sans séquences de combat, qui respire la plage et l’été, parfaite pour s’évader (sans quitter son salon) durant l’hiver.

Netflix, jeudi 28 décembre