Éducation

Qu’est-ce qui cloche avec nos enfants ?

Les enfants n’ont jamais été aussi nombreux à devoir composer avec des difficultés d’apprentissage, des troubles de comportement ou des diagnostics qui compliquent la vie des professeurs et du système de santé. Dans les classes, c’est un élève sur quatre, une proportion effarante. Et ça continue d’augmenter. Notre chroniqueuse Marie-Eve Fournier a cherché – et trouvé – des explications.