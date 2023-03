Espionnage

Mille secrets, mille dangers

Les révélations sur l’ingérence des espions chinois au Canada et le feuilleton du ballon-espion chinois aux États-Unis le mois dernier ont levé le voile sur l’univers caché de la collecte de renseignements et de l’influence entre nations. Une pratique en plein âge d’or, et avec des risques de dérapages entre la Chine et les États-Unis impossibles à prévoir ou à contrôler.