En un peu plus de 25 ans de métier, Steve Laplante a pu se faire valoir au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il commente pour nous quelques productions marquantes auxquelles il a participé.

Marc-André Lussier La Presse

4 et demi (1994–2001)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Robert Brouillette et Isabelle Brossard dans 4 et demi

Textes : Sylvie Lussier et Pierre Poirier

« J’avais déjà fait quelques petites choses à la télévision, mais là, ce personnage de gentil voisin était un petit peu plus consistant, même s’il était vraiment sommaire et peu présent. Je suis quand même heureux d’avoir connu l’époque où il se tournait des dramatiques à Radio-Canada, avec ces journées où l’on avait droit à trois répétitions avec de vieilles caméras. Quand on regarde cette télé comme il ne s’en fait plus avec nos yeux d’aujourd’hui, ça semble évidemment un peu folklorique, mais je garde le souvenir d’une belle gang. »

Littoral (2004)

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Steve Laplante dans Littoral, une adaptation cinématographique de la pièce de Wajdi Mouawad, réalisée par le dramaturge lui-même.

Scénario et réalisation : Wajdi Mouawad

Créée sur scène en 1997, la pièce de Wajdi Mouawad a fait l’objet d’une adaptation cinématographique, réalisée par le dramaturge lui-même, en 2004. « La véritable aventure a eu lieu au théâtre et elle a duré quatre ou cinq ans un peu partout dans le monde. Elle fut vraiment marquante parce que grâce à Littoral, je n’ai plus eu peur de rien au théâtre ensuite. Je devais passer par toute la gamme des émotions, j’ai dû mitrailler des monologues, et j’avais Gilles Renaud sur le dos pendant la moitié du show ! Cette pièce m’a fait perdre le syndrome de l’imposteur que j’ai ressenti pendant mes années d’études. À peine sorti de l’École, le métier a aussi pu rentrer rapidement parce qu’on a joué cette pièce dans toutes sortes de salles et toutes sortes de conditions. »

Les Invincibles (2005–2009)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pierre François, Rémi-Pierre Paquin, François Létourneau et Patrice Robitaille, têtes d’affiche des Invincibles

Textes : François Létourneau et Jean-François Rivard

Réalisation : Jean-François Rivard

« Je suis heureux de faire partie de l’univers de François Létourneau, unique, fou, étonnant, un peu comme celui de Stéphane Lafleur, mais dans d’autres couleurs, un autre beat. Je me suis vraiment beaucoup amusé dans Les Invincibles, d’autant que je jouais celui qui faisait un ménage à trois avec Patrice Robitaille et Édith Cochrane. C’était très drôle et complètement ludique. On a d’ailleurs tourné une scène épique dont je garde un très bon souvenir. Cette série marquait aussi l’arrivée de François à la télévision et on sentait bien qu’il apportait quelque chose de nouveau. Je me suis trouvé chanceux de pouvoir assister à ça. »

Tu m’aimes-tu ? (2012)

PHOTO FOURNIE PAR ZONE 3/RADIO-CANADA Magalie Lépine-Blondeau, Steve Laplante et Sébastien Huberdeau dans Tu m’aimes-tu ?, une série écrite par Frédéric Blanchette et Steve Laplante, réalisée par Podz.

Textes : Frédéric Blanchette et Steve Laplante

Réalisation : Podz

Cette série d’une seule saison a valu à Steve Laplante des citations aux Gémeaux dans les catégories du meilleur texte et du meilleur acteur dans une comédie. « Frédéric Blanchette, avec qui j’avais déjà travaillé au théâtre, m’a appelé pour participer à l’écriture, même si je n’avais encore jamais rien écrit pour la télé. On a envoyé une première version d’un texte aux producteurs, à la suite duquel on nous a attitré une scripte éditrice, Michèle Tougas. Sa participation a été très utile parce que c’est grâce à elle que j’ai vraiment appris à scénariser. Cela dit, on a un peu frappé un mur au tournage et on ne peut pas vraiment parler d’un franc succès. Le Devoir nous avait même mis dans les flops de l’année… »

Léo (2020 — en cours)

Textes : Fabien Cloutier, Steve Laplante, Erika Soucy et Claude Lalonde

Réalisation : Jean-François Chagnon

PHOTO FOURNIE PAR ENCORE/TVA En plus de jouer dans Léo aux côtés de Fabien Cloutier, Steve Laplante est l’un des scénaristes de la série à succès.

En 2019 et 2020, Léo a valu à Steve Laplante deux sélections aux Gémeaux dans la catégorie du meilleur texte, et une sélection dans la catégorie du meilleur acteur de soutien dans une comédie. « Les spectacles de Fabien Cloutier m’ont redonné le goût d’écrire, quatre ou cinq ans après Tu m’aimes-tu ?, qui m’a un peu échaudé. Pour Léo, il a fallu trouver le bon dosage pour voir jusqu’où on pouvait pousser cet univers à la télé. Il y a des trucs de Scotstown et Cranbourne qu’on ne pouvait évidemment pas transposer tels quels parce qu’aucun diffuseur n’aurait accepté de mettre ça en ondes. En même temps, on ne voulait pas dénaturer l’œuvre de départ non plus. Les gens de TVA nous ont fait confiance et nous ont vraiment suivis, ce qui est une grande chance. Léo fait partie de ces projets vraiment marquants dans une vie. En cinq saisons, de véritables liens se sont tissés entre nous. »

Après (2021)

PHOTO FOURNIE PAR DUO PRODUCTIONS/RADIO-CANADA La performance de Steve Laplante dans la série Après a valu au comédien une citation aux Gémeaux dans la catégorie de meilleur acteur de soutien dans une série dramatique.

Textes : François Pagé

Réalisation : Louis Choquette

En 2022, Après a valu à Steve Laplante d’être finaliste aux Gémeaux dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique. « Le réalisateur Louis Choquette compte beaucoup dans mon parcours, car il m’a donné de vraies chances au fil des ans. J’ai notamment fait trois saisons du Gentleman avec lui, trois saisons de Mirador aussi. Louis m’a confié plusieurs rôles plus comiques, mais là, pour la première fois, il m’a offert un personnage sombre, ténébreux, mêlé, gris. C’est vraiment le fun quand un réalisateur avec qui tu as souvent travaillé te voit dans quelque chose de complètement différent. Le défi d’un acteur est de toujours élargir sa palette. Quand on t’en donne l’occasion, c’est un cadeau. »

Babysitter (2022)

Scénario : Catherine Léger

Réalisation : Monia Chokri

« Encore là, j’ai eu la chance de créer d’abord la pièce sur scène. Catherine Léger est aussi une autrice unique, qui a son univers, et qui sait nous emmener à un endroit où un auteur masculin ne pourrait jamais aller. J’aime l’émergence des paroles de femmes aussi fortes. J’ai rarement joué un personnage avec autant de défauts, aussi imbu de lui-même, mais j’adore jouer un personnage comme celui-là, d’être même un peu instrumentalisé en tant qu’homme pour servir cette parole. Cette pièce a connu un très grand au succès au Québec. Monia Chokri est venue la voir et sans le savoir, je crois avoir passé sur scène une audition pour le film ! »

Les tricheurs (2022)

Scénario et réalisation : Louis Godbout

« Ça aussi, c’est un peu venu du champ gauche. Tout de suite après le premier confinement, les plateaux se sont pratiquement tous réactivés en même temps. J’ai été appelé à la dernière minute parce que l’acteur qui devait jouer le rôle ne pouvait plus le faire. Louis Godbout ne me connaissait pas, mais Christine Beaulieu et Benoît Gouin lui ont parlé de moi. Et ça m’a permis de me réconcilier avec le golf ! Le tournage s’est déroulé dans une espèce de bulle, ce qui a fait en sorte qu’un bon esprit d’équipe a pu s’installer, une belle collégialité. »

Chouchou (2022)

PHOTO FOURNIE PAR PASSEZ GO/NOOVO Steve Laplante et Évelyne Brochu dans Chouchou, une série écrite par Simon Boulerice, réalisée par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault

Textes : Simon Boulerice

Réalisation : Marie-Claude Blouin et Frédéric Tétreault

« C’est une série anxiogène dont on connaît l’issue d’avance, mais l’enjeu est de montrer comment on peut en arriver là. J’aime que tout ne soit ni tout blanc ni tout noir. Je crois que Simon Boulerice voulait offrir une histoire complexe à partir d’une situation malsaine, devant laquelle on ne sait pas trop où se situer. Bien sûr, on condamne, mais la série montre aussi comment tout ça peut être insidieux, comment ça peut arriver, comment cette tempête parfaite peut se former. Mon personnage est celui qui est sur la voie ferrée et qui n’entend pas le train arriver en arrière. Chouchou s’inscrit aussi, je pense, dans une volonté de moderniser notre télé. »

Deux femmes en or (2023) :

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE LA LICORNE Steve Laplante est de la distribution de Deux femmes en or, une adaptation théâtrale du célèbre film de Claude Fournier, écrite par Catherine Léger.

Texte : Catherine Léger

Mise en scène : Philippe Lambert

« Nous devions jouer la pièce à la Licorne en 2020, puis en janvier 2022, mais là, si tout va bien, on devrait finalement pouvoir la jouer le printemps prochain. Catherine Léger a gardé le canevas du film de Claude Fournier : deux femmes qui s’ennuient décident de prendre des amants pour se désennuyer. Ensuite, il fallait bien entendu transposer ça à notre époque et Catherine a abordé des problématiques bien actuelles. J’y joue plusieurs personnages, dont celui du mari déprimé qui considère que son couple va bien quand au moins un des deux est sur les antidépresseurs. Je joue aussi le réparateur, l’exterminateur, le gars du câble… »