L’acteur québécois Théodore Pellerin a récemment tourné dans le long métrage Au sud, du réalisateur suisse Lionel Biaier, a appris La Presse. Pellerin y donnait la réplique à la comédienne française Isabelle Carré, qui joue le rôle de sa mère, retrouvée après 12 ans de séparation.

André Duchesne La Presse

Luc Boulanger La Presse

« C’est le second film d’une trilogie sur l’Europe, avec des thèmes totalement différents, que réalise Lionel Baier », a indiqué Théodore Pellerin, rencontré mardi en marge des répétitions de la pièce Embrasse, présentée à compter du 21 septembre au Théâtre du Nouveau Monde (TNM).

Le jeune comédien poursuit : « Le récit se déroule en Sicile dans des camps de migrants. Isabelle Carré joue une relationniste de l’ONU qui doit organiser une visite [du président] Emmanuel Macron et [de la chancelière] Angela Merkel dans un camp. Je joue Albert, son fils, qu’elle retrouve sur place – il est un bénévole humanitaire – après 12 ans de séparation. Le film les suit dans leur tentative de renouer leurs liens sur un fond social et politique. Et c’est aussi une comédie noire, un peu cynique, un mélange des genres. »

La semaine dernière, en entrevue téléphonique pour le film Délicieux, dont il sera question dans notre numéro de vendredi, Isabelle Carré (Les émotifs anonymes, De Gaulle) s’est dite enchantée de sa rencontre avec le jeune comédien québécois.

PHOTO YOHAN BONNET, AGENCE FRANCE-PRESSE L’actrice française Isabelle Carré était au festival du film francophone d’Angoulême la semaine dernière pour accompagner son plus récent film, Délicieux.

Nous avons travaillé ensemble durant deux mois en Sicile. Et j’ai pleuré le jour où nous avons cessé de tourner ensemble, tellement j’ai aimé Théodore. Il jouait mon fils et je voulais l’adopter ! Théodore est un acteur et un être humain merveilleux. Isabelle Carré

Théodore Pellerin lui renvoie les éloges : « J’ai adoré jouer avec Isabelle, insiste-t-il. C’est une femme brillante et l’une des personnes avec qui j’ai travaillé qui a le plus d’amour à donner. C’est le contraire du cliché de la star française, difficile et capricieuse, sur un plateau. Elle est très reconnaissante envers ses partenaires, l’équipe autour d’elle. Isabelle fait vraiment ressortir le meilleur des gens. Elle a un style de jeu très personnel, qui est comme une continuation de la vie. Elle nous parle entre les prises et dès que c’est ‟Action », elle reste la même femme. Je l’ai vraiment beaucoup aimée. »

Très peu de détails avaient, à ce jour, été dévoilés concernant ce long métrage de Lionel Baier (La vanité, Un autre homme). Dans un petit article de Paris Match consacré à l’humoriste et acteur Tom Villa, qui fait aussi partie de la distribution, on précisait que le camp de réfugiés visité par le président français et la chancelière allemande est semblable à celui de Lampedusa, en Italie.

Selon le site IMDB, les comédiens Ursina Lardi (Le ruban blanc), Mario Opinato et Indri Qyteza Shiroya font aussi partie de la distribution.