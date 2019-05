Aladdin: le fils de Will Smith a suggéré à son père de jouer le Génie 

La vedette d'Hollywood avait le choix entre plusieurs films et « avait beaucoup de difficultés » à se décider, a-t-il raconté à des journalistes en Jordanie, où Aladdin a été filmé.

Son fils de 20 ans, Jaden, également acteur, l'a alors encouragé à lui « résumer les histoires » des scénarios.

« La dernière, c'était celle du Génie », a expliqué Will Smith. « Il a pris les autres (scénarios) et les a jetés par terre et il a dit : "Papa, le Génie... tu as la chance de jouer le Génie !" ».

« C'était la première personne dont j'ai vu l'enthousiasme à l'idée que je puisse jouer le Génie », a-t-il souligné. « Donc c'est Jaden qui a pris la décision. »

À la fois rappeur, acteur et personnalité médiatique, Will Smith a donc endossé le rôle du Génie, personnage phare du classique d'Aladdin, dessin animé sorti en salles en 1992.

Dans un Orient où les perroquets parlent et les éléphants dansent, Aladdin, un vagabond aidé par un génie bleu désopilant, tente de conquérir le coeur de la princesse rebelle Jasmine.