Meilleur film

Choix : Anatomie d’une chute

Prédiction : Oppenheimer

Le brillant Anatomie d’une chute, de Justine Triet, est mon film préféré de la dernière année. Qu’il soit nommé dans cinq catégories aux Oscars témoigne de l’impact de ce drame judiciaire français. Mon film hollywoodien préféré de 2023 reste Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Mais c’est Oppenheimer, de Christopher Nolan, une « biographie à Oscars » – avec des scientifiques griffonnant à la craie des formules mathématiques – qui va l’emporter, malgré toutes ses scènes de commissions d’enquête.

Meilleure réalisation

Choix : Justine Triet, Anatomie d’une chute

Prédiction : Christopher Nolan, Oppenheimer

Dans une scène d’une originalité formelle remarquable, un fils témoigne en cour d’une discussion qu’il a eue avec son père, en mettant des mots dans sa bouche. Juste pour cette scène, Justine Triet mériterait l’Oscar. Mais la scène d’anthologie d’Oppenheimer est plus spectaculaire. Après la déflagration du premier prototype de bombe atomique, tournée sans effets numériques, il n’y a plus un son ; que le souffle coupé de J. Robert Oppenheimer et ce champignon de feu qui s’élève dans le ciel.

Meilleure actrice

Choix : Sandra Hüller, Anatomie d’une chute

Prédiction : Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

L’Allemande Sandra Hüller est formidable d’ambiguïté dans Anatomie d’une chute en écrivaine accusée du meurtre de son amoureux, trouvé mort devant leur maison en haute montagne par leur fils malvoyant de 11 ans. Lily Gladstone, première Autochtone née aux États-Unis finaliste dans une catégorie d’interprétation, est la pierre angulaire de Killers of the Flower Moon. Son silence digne en révèle davantage que bien des répliques, et son regard s’éclaire peu à peu à l’évidence de ce qui se trame autour d’elle.

Meilleur acteur

Choix : Cillian Murphy, Oppenheimer

Prédiction : Cillian Murphy, Oppenheimer

Cillian Murphy obtiendra l’Oscar pour son rôle d’inventeur de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, héros déchu de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera bien mérité. L’Irlandais incarne avec une intériorité remarquable et une intensité subtile cet être de paradoxes et d’ambivalence, de dilemmes et de cas de conscience. Un génie ambitieux et arrogant, un séducteur à la chaîne, un martyr du maccarthysme. Un scientifique qui a fait entrer le monde dans l’ère nucléaire, hanté par les victimes de son invention.

Meilleure actrice de soutien

Choix : Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Prédiction : Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Emily Blunt est réduite à une caricature d’épouse alcoolique dans Oppenheimer. America Ferrara livre un vibrant plaidoyer féministe, mais n’apparaît que quelques minutes dans Barbie. Da’Vine Joy Randolph est excellente, et beaucoup plus présente dans The Holdovers, film doux-amer, nostalgique et mélancolique d’Alexander Payne. Elle incarne avec justesse Mary, cuisinière d’un collège privé en deuil de son fils devenu soldat au Viêtnam, qui est la seule véritable interlocutrice de Paul (Paul Giamatti), professeur misanthrope renfrogné qui finira par s’ouvrir au contact d’un étudiant prometteur.

Meilleur acteur de soutien

Choix : Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Prédiction : Robert Downey Jr., Oppenheimer

Robert De Niro trouve l’un de ses meilleurs rôles récents dans Killers of the Flower Moon. William Hale, un éleveur de bétail torve et hypocrite, à la fois adulé et craint par ceux qui l’entourent, est prêt à toutes les bassesses pour mettre la main sur les biens du peuple Osage. Robert Downey Jr. est lui aussi impeccable dans le rôle intrigant de Lewis Strauss, commissaire de l’énergie atomique, au cœur de toutes les intrigues politico-militaires d’Oppenheimer. L’Oscar honorera l’ensemble de sa carrière.

Meilleur film international

Choix : The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Prédiction : The Zone of Interest, Jonathan Glazer

J’ai beaucoup aimé le percutant Io Capitano, de Matteo Garrone, ainsi que le poétique Perfect Days, le meilleur film de fiction de Wim Wenders depuis Les ailes du désir. Mais le troublant The Zone of Interest est aussi candidat à l’Oscar du meilleur film. Un signe qui ne ment pas : il est, avec raison, le favori. Évidemment, si Anatomie d’une chute avait été le candidat français plutôt que La passion de Dodin Bouffant, il lui aurait livré une chaude lutte.