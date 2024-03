En cette Journée internationale des droits des femmes, et à deux jours de la grande soirée du cinéma, célébrons huit femmes qui ont marqué l’histoire des Oscars.

Halle Berry

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Halle Berry

« J’ouvre la porte à toutes les femmes de couleur, sans nom et sans visage », déclare la première afrodescendante à remporter l’Oscar de la meilleure actrice pour Monster’s Ball (Marc Forster) en 2002. En 2023, Michelle Yeoh devient la première Asiatique à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once (Dan Kwan et Daniel Scheinert). Nommée dans la catégorie de la meilleure actrice pour Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese), Lily Gladstone sera-t-elle la première Autochtone à entrer dans l’histoire des Oscars ?

Kathryn Bigelow

PHOTO JONATHAN OLLEY, ARCHIVES LA PRESSE Kathryn Bigelow sur le plateau de Zero DarkThirty

En 2010, la réalisatrice de Blue Steel et Point Break entre dans l’histoire en devenant la première femme à remporter l’Oscar de la meilleure réalisation pour The Hurt Locker, gagnant de l’Oscar du meilleur film. Et ce, face à Avatar, de son ex-mari James Cameron. En 2021, la cinéaste chinoise Chloe Zhao devient la première Asiatique et première femme de couleur à accomplir cet exploit avec Nomadland, lequel a valu à France McDormand un troisième prix d’interprétation aux Oscars.

Geneviève Bujold

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Bujold en 2013

En 1969, la Californienne d’adoption connaît la gloire internationale en incarnant Anne Boleyn, deuxième femme d’Henri VIII, aux côtés de Richard Burton dans Anne of the Thousand Days (Charles Jarrott). L’année suivante, elle devient la première actrice québécoise, et la seule jusqu’à ce jour, nommée aux Oscars. Grâce à ce rôle de reine au destin fatal, elle est également la seule Québécoise ayant remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Céline Dion

PHOTO GABRIEL BOUYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Céline Dion lors de la 83e cérémonie des Oscars en 2011

Saviez-vous que la diva de Charlemagne détenait le nombre record de participations aux Oscars ? De 1992 à 2011, la chanteuse s’est produite sept fois en six occasions. Sa dernière prestation remonte à la cérémonie de 2011 ; elle y interprétait Smile, de Charlie Chaplin, lors du segment hommage aux disparus. Son interprétation la plus mémorable demeure toutefois My Heart Will Go On, chanson-thème de Titanic, de James Cameron, laquelle a valu un Oscar à James Horner et Will Jennings, en 1998.

Whoopi Goldberg

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Whoopi Goldberg à l’animation des Oscars en 1996

En animant la soirée des Oscars en 1994, 1996, 1999 et 2002, la lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour Ghost (Jerry Zucker) en 1990 est devenue la première Afrodescendante à relever ce défi, puis la femme l’ayant le plus souvent répété. En 1940, en pleine ségrégation, Hattie McDaniel, première actrice noire à gagner l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour Gone With The Wind (Victor Fleming), avait dû assister à la cérémonie dans le fond de la salle.

Edith Head

PHOTO WIKIPEDIA COMMONS Edith Head et ses huit Oscars

Bien avant d’inspirer le personnage d’Edna Mode dans The Incredibles (Brad Bird, 2004), cette costumière, morte en 1981 à 83 ans, est entrée dans l’histoire en devenant la femme la plus oscarisée avec huit Oscars. Celle qui aurait inventé le glamour à Hollywood a notamment créé les tenues élégantes d’Audrey Hepburn dans Roman Holiday (William Wyller, 1953) et de Tippi Hedren dans The Birds (Alfred Hitchcock, 1963), et habillé Paul Newman et Robert Redford dans The Sting (George Roy Hill, 1973).

Katherine Hepburn

PHOTO WIKIPEDIA COMMONS Katherine Hepburn en 1940

Entre 1934 et 1982, celle que l’on a souvent vue aux côtés des Cary Grant, Spencer Tracy et Humphrey Bogart est devenue l’actrice la plus oscarisée avec quatre statuettes, tous genres confondus. Qui de Meryl Streep, Frances McDormand ou Daniel Day-Lewis battra ce record ? Étonnamment, l’actrice morte en 2003 à 96 ans n’est allée qu’une fois à la cérémonie des Oscars pour y présenter un prix. « Les prix ne sont rien, disait-elle, mon prix, c’est mon travail. »

Meryl Streep

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Meryl Streep a reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour The Iron Lady en 2012.

Depuis 1979, celle que beaucoup considèrent comme la meilleure actrice de sa génération a gagné trois Oscars : meilleure actrice de soutien pour Kramer vs. Kramer (Robert Benton) ; ainsi que meilleure actrice pour Sophie’s Choice (Alan J. Pakula) et pour The Iron Lady (Phyllida Lloyd). Elle est l’actrice la plus souvent nommée, soit 21 fois, dépassant aisément l’acteur Jack Nicholson, nommé 12 fois. De tous les nommés, c’est le compositeur John Williams qui bat tous les records avec 54 citations.