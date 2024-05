La cinéaste Myriam Verreault portera le premier roman d’Emmanuelle Pierrot au grand écran.

Les éditions Le Quartanier et la compagnie de production multidisciplinaire Couronne Nord, à qui l’on doit Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté, premier film québécois financé et distribué par Netflix, ont annoncé que Couronne Nord avait acquis les droits cinématographiques du percutant premier roman d’Emmanuelle Pierrot.

Paru l’automne dernier au Quartanier, lauréat du Prix littéraire des collégien·ne·s au printemps, La version qui n’intéresse personne raconte l’histoire d’une jeune femme de 18 ans, Sacha, qui quitte Montréal pour se rendre au Yukon avec son meilleur ami, Tom. Ne supportant pas que Sacha vive aussi librement que lui dans la petite communauté de marginaux, Tom orchestre une vengeance cruelle.

C’est à Myriam Verreault, réalisatrice de Kuessipan, d’après l’œuvre de Naomi Fontaine, que Couronne Nord a confié l’adaptation du roman d’Emmanuelle Pierrot. « Je suis honorée de la grande confiance que Pierrot et Le Quartanier nous accordent, et je suis heureuse d’être accompagnée par l’autrice et Myriam pour adapter cette œuvre si puissante », a déclaré la productrice Julie Groleau par voie de communiqué de presse.

