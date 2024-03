Godzilla et Kong doivent unir leurs forces alors qu’une menace venant des profondeurs de la Terre se manifeste.

Il est toujours dommage de voir des valeurs sûres disparaître.

En dépit de la taille titanesque de ses plus célèbres personnages, la valeur cinématographique du MonsterVerse – qui regroupe les films et les séries de monstres de Legendary Pictures – n’est pas si grande. Reste qu’on pouvait s’y fier. Les quatre films qui précèdent Godzilla x Kong : The New Empire sont au moins divertissants. Ce cinquième volet est toutefois un échec total.

The New Empire est non seulement faible visuellement, ses personnages humains sont les plus inintéressants de toute la série. La Dre Ilene Andrews (Rebecca Hall) demeure la scientifique au grand cœur avec un jugement discutable, alors que Bernie Hayes (Brian Tyree Henry) reste le conspirationniste verbomoteur insupportable. Jia (Kayle Hottle), la fille adoptive de la Dre Andrews, est mignonne, mais ses « pouvoirs » prennent ici des proportions démesurées.

S’ajoute heureusement Trapper (Dan Stevens), un mélange de Steve Irwin – le regretté chasseur de crocodiles – et d’Ace Ventura – on y fait même allusion ! Il est si caricatural qu’on ne peut que l’aimer. Et lorsqu’il prend les choses en main au son d’I Was Made for Lovin You, de Kiss, on est conquis.

Cependant, tout le reste du scénario écrit à plusieurs mains, dont celles du réalisateur Adam Winghard, se prend trop au sérieux. Il n’est pas compliqué, pourtant. Les dialogues ne servent pour la plupart qu’à confirmer ce qu’on voit à l’écran. On imagine facilement les pauvres acteurs lancer leurs répliques futiles devant un fond vert regardant un monstre qu’ils ne voient pas.

Depuis leur affrontement, Godzilla et Kong occupent chacun leur territoire : l’un à la surface de la Terre en croisade contre les titans, l’autre dans les profondeurs (Hollow Earth) à la recherche de ses semblables. L’énorme gorille découvre des centaines de ses semblables au service du Skar King, gigantesque orang-outang qui contrôle un dragon quadrupède cracheur de glace.

Dans un festival d’images de synthèse inférieures à celles de certains jeux vidéo, Godzilla et Kong font donc équipe pour empêcher le méchant singe et son dinosaure d’anéantir la surface de notre planète. Entre-temps, Rome et les pyramides d’Égypte y passent. Aussi communes ces scènes soient-elles, on les préfère à celles du monde caché sous nos pieds qui a perdu toute sa magie du film précédent. Hollow Earth est terne et artificiel. C’est navrant. Nous devrons nous rabattre sur Godzilla Minus One.

