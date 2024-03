Donald Trump et Joe Biden

ASSOCIATED PRESS

Biden et Trump en campagne à New York

(Washington) Levée de fonds monstre pour l’un, hommage à un policier mort en service pour l’autre : le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, candidats à la présidentielle américaine de novembre, seront en campagne jeudi à New York.

Agence France-Presse

Le démocrate de 81 ans participera à une soirée de levée de fonds aux côtés de deux de ses prédécesseurs, Bill Clinton (1993-2001) et Barack Obama (2009-2017).

Son équipe de campagne a d’ores et déjà annoncé une récolte « historique » de plus de 25 millions de dollars.

Stephen Colbert, animateur de télévision vedette, animera un débat entre les trois présidents démocrates, et les chanteuses Lizzo et Queen Latifah, entre autres, se produiront au Radio City Music Hall, au cœur de Manhattan, devant 5000 personnes.

Selon NBC News, le cliché avec les 42e, 44e et 46e présidents des États-Unis est facturé au moins 100 000 dollars.

« Les chiffres ne mentent pas : l’évènement du jour est un énorme tour de force », s’est félicité Jeffrey Katzenberg, grand argentier de la campagne démocrate, dans un communiqué qui précise qu’en une soirée, Joe Biden va récolter plus que Donald Trump pendant tout le mois de février.

Le démocrate dispose de caisses de campagne mieux garnies que son adversaire républicain, qui utilise en partie l’argent récolté auprès de ses partisans pour les dépenses liées aux multiples poursuites judiciaires dont il fait l’objet.

Donald Trump verra ainsi s’ouvrir à New York, le 15 avril, son procès dans une affaire de paiements à une actrice de films pornographiques en 2016.

Jeudi, ce n’est pas sur le banc des accusés, mais en partisan des forces de l’ordre que le milliardaire, quatre fois inculpé au pénal, voudra se présenter.

Le magnat républicain a prévu de se rendre à la veillée funèbre d’un officier de police, Jonathan Diller, tué lundi par arme à feu lors d’une opération sur la voie publique.

« Je veux dire à la famille de l’officier Diller, et à tous les courageux policiers et policières qui risquent leur vie tous les jours : nous vous aimons, nous vous sommes reconnaissants et nous serons toujours à vos côtés », avait-il réagi mardi sur son réseau Truth Social.

Le républicain de 77 ans consacre une bonne partie de ses discours de campagne à attaquer l’immigration clandestine et à reprocher à son rival démocrate d’être laxiste en matière de maintien de l’ordre.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mercredi que Joe Biden était « profondément reconnaissant pour les sacrifices que font les policiers pour notre sécurité ».