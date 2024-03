(Washington) Un évènement de financement qui aura lieu jeudi soir à New York pour le président Joe Biden, et auquel participeront également Barack Obama et Bill Clinton, a permis de récolter la somme impressionnante de 25 millions US, établissant ainsi le record de la plus grosse collecte pour un évènement politique, selon la campagne de Joe Biden.

Chris Megerian et Colleen Long Associated Press

Cette somme impressionnante est une preuve majeure du soutien des démocrates à M. Biden, à un moment où les sondages sont de plus en plus décevants pour lui. Le président testera le pouvoir de l’argent de la campagne en affrontant le candidat républicain présumé à la présidence, Donald Trump, qui a déjà prouvé, avec sa victoire de 2016 sur la démocrate Hillary Clinton, qu’il n’avait pas besoin de collecter le plus d’argent pour s’emparer de la présidence.

L’évènement au Radio City Music Hall représentera un point d’exclamation doré sur une récente explosion de voyages de campagne présidentielle. M. Biden a visité plusieurs champs de bataille politiques au cours des trois semaines qui ont suivi son discours sur l’état de l’Union, qui a servi de cri de ralliement pour sa candidature à la réélection. L’évènement rassemblera également plus de trois décennies de dirigeants démocrates.

L’évènement, qui durera une heure, offre différents niveaux d’accès en fonction de la générosité des donateurs. La pièce maîtresse est une conversation sur scène avec les trois présidents, animée par le présentateur de talk-show de fin de soirée Stephen Colbert. Il y aura également une série d’artistes musicaux ― Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo et Lea Michele ― qui seront animés par l’actrice Mindy Kaling. Des milliers de personnes sont attendues et les billets ne coûtent que 225 $ US.

Plus la contribution est élevée, plus les donateurs peuvent passer des moments intimes avec les présidents. Une photo avec les trois présidents coûte 100 000 $ US. Un don de 250 000 $ US donne accès à une réception, et un don de 500 000 $ US permet d’assister à une réunion encore plus exclusive.

« Mais la fête ne s’arrête pas là, selon la campagne. La première dame, Jill Biden, et le DJ D-Nice organisent une après-fête au Radio City Music Hall avec 500 invités. »

Barack Obama et Hillary Clinton aident Joe Biden à accroître son avantage financier déjà considérable par rapport à Donald Trump. Fin février, M. Biden disposait de 155 millions US en liquide, contre 37 millions US pour M. Trump et son comité d’action politique « Save America ».

Les 25 millions US récoltés en vue de la soirée de jeudi à New York comprennent la contribution des partisans qui ont donné de l’argent dans les semaines précédant la soirée pour avoir une chance d’y participer. Il s’agit d’une collecte de 5 millions US de plus que celle réalisée par M. Trump au cours du mois de février.

Ces dernières semaines, M. Trump a fait profil bas, notamment en raison de ses comparutions devant les tribunaux dans le cadre de diverses affaires juridiques, dont il paie les factures grâce à des fonds provenant de donateurs. Il devrait également être dans la région jeudi, pour assister à la veillée funèbre à Long Island d’un policier new-yorkais tué par balle lors d’un contrôle routier dans le Queens.

Son prochain rassemblement politique est prévu mardi à Green Bay, dans le Wisconsin. Certains dirigeants républicains s’inquiètent du fait que sa campagne ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour affronter M. Biden lors de l’élection générale.

La présence de M. Obama ce jeudi rappelle le rôle qu’il a joué dans la promotion de la réélection de M. Biden. Une collecte de fonds commune à MM. Biden et Obama avait permis de récolter près de 3 millions US en décembre. Les personnes qui ont travaillé dans l’administration Obama collectent également des fonds pour M. Biden, en organisant leur propre évènement le 11 avril.

« Réfléchissez à ce que vous allez donner au cours de ce cycle et faites-le maintenant, peut-on lire dans un courriel envoyé à un réseau de personnes. L’argent récolté à l’avance est bien plus précieux pour la campagne. »