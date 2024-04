L’université Columbia et des étudiants négocient l’évacuation d’un campement propalestinien

(New York) Après une nuit tendue, l’université Columbia de New York et des étudiants propalestiniens sont tombés d’accord mercredi pour négocier encore deux jours avant une éventuelle évacuation totale d’un campement sur le campus, vent debout contre à la guerre à Gaza.