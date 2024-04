(San Francisco) Le directeur du FBI voit dans TikTok un « problème pour la sécurité nationale » des États-Unis, alors que le Congrès américain s’apprête à voter sur une loi qui interdira l’application aux États-Unis, à moins qu’elle ne coupe ses liens avec la Chine.

Agence France-Presse

Le réseau social appartient à l’entreprise chinoise ByteDance, qui « a des obligations vis-à-vis du gouvernement chinois », a déclaré Christopher Wray dans une interview exclusive à NBC News, que la chaîne a prévu de diffuser mardi soir.

« Lorsque les Américains réfléchissent sur le pouvoir, l’accès, les capacités (technologiques) et le contrôle dont dispose TikTok, ils doivent se demander ce qu’ils pensent de ce même pouvoir, de cet accès, de ces capacités et de ce contrôle entre les mains de la maison mère de TikTok, et donc du gouvernement chinois et, en fin de compte, des services de renseignement chinois », a-t-il détaillé d’après un communiqué de NBC.

La Chambre des représentants a approuvé samedi un énorme plan d’aide à l’Ukraine, qui comprend également des fonds pour Israël, Taïwan et un ultimatum à TikTok. Le Sénat est censé adopter rapidement ce texte soutenu aussi bien par le président Joe Biden que des élus des deux bords.

Il prévoit l’interdiction de l’application de vidéos courtes et divertissantes aux États-Unis, à moins que ByteDance ne revende ses parts.

La plateforme est accusée de permettre à Pékin d’espionner et de manipuler ses 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

Le gouvernement chinois « tente actuellement de voler notre intelligence artificielle (IA) et de pirater des technologies américaines tous les jours », a ajouté Christopher Wray.

Le directeur du FBI s’est dit « particulièrement préoccupé par les risques que présente TikTok, étant donné la stratégie bien connue de la Chine ».

L’application ultra populaire, qui a cru de façon spectaculaire pendant la pandémie, est depuis des années dans le collimateur des autorités américaines. Plusieurs tentatives de la bannir, sous Donald Trump puis sous Joe Biden, ont échoué.

« Il est regrettable que la Chambre des représentants utilise le prétexte d’une importante aide étrangère et humanitaire pour faire passer une fois de plus un projet d’interdiction qui bafouerait le droit à la liberté d’expression de 170 millions d’Américains », a réagi un porte-parole de TikTok jeudi, avant le vote de la Chambre.