(Washington) Alors que le président Joe Biden a visité cinq villes au cours d’un voyage de plusieurs jours la semaine dernière, l’ancien président Donald Trump n’a pratiquement pas été vu en public, passant la majeure partie de son temps dans le sud de la Floride.

Jill Colvin et Zeke Miller Associated Press

M. Trump n’a organisé qu’un seul évènement public depuis qu’il a décroché l’investiture républicaine le 12 mars : un rassemblement dans l’Ohio financé non pas par sa campagne, mais par les partisans d’un candidat au Sénat qu’il avait soutenu. Rien n’est indiqué sur la page des évènements du site web de sa campagne.

M. Biden, quant à lui, sillonne le pays. Après un voyage en Caroline du Nord mardi, le président démocrate se sera rendu dans tous les États clés de 2024 moins de trois semaines après son discours sur l’état de l’Union.

Les différences d’approche reflètent les déficits auxquels chaque camp est confronté.

La campagne de M. Trump est confrontée à un sérieux manque d’argent et à des frais juridiques de plus en plus élevés alors qu’il fait face à quatre inculpations pénales. Ces dernières semaines, il s’est attaché à courtiser des donateurs potentiels, tandis que sa campagne mettait en place son infrastructure dans les États clés afin de rattraper les démocrates, qui disposent d’une avance considérable.

Pour M. Biden, 81 ans, le rythme est un message en soi, car il cherche à lutter contre les inquiétudes persistantes des électeurs quant à son âge. Quel que soit le vainqueur en novembre, il sera le président le plus âgé à être investi, même si les sondages montrent que les électeurs considèrent que la question est plus urgente pour M. Biden. M. Trump a 77 ans.

L’équipe de Joe Biden s’efforce de convaincre le public de ses réalisations, alors que l’on craint que les électeurs ne soient pas conscients de ce qu’il a fait pendant son mandat et qu’ils se concentrent plutôt sur les frustrations liées au coût élevé des produits alimentaires et sur les inquiétudes suscitées par la forte augmentation des passages clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les collaborateurs de M. Trump ont associé ses arrêts de campagne à des évènements officiels de la Maison-Blanche destinés à promouvoir son programme politique et ses réalisations législatives.

M. Trump a passé ses journées dans son club de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, à collecter des fonds, à accueillir des élus qui lui rendent fréquemment visite et à rencontrer des collaborateurs.

Mais il a également trouvé le temps de s’adonner à d’autres activités. Il a récemment déclaré avoir remporté deux championnats à son club de golf de Palm Beach, écrivant sur son site de médias sociaux qu’il s’agissait de victoires « très excitantes » sur un « parcours GREAT et difficile ». Il s’est rendu dimanche à son club de golf de West Palm Beach pour recevoir deux trophées des mains d’un public enthousiaste.

M. Trump est confronté à une série de problèmes juridiques urgents. Il doit notamment payer plus de 454 millions US d’amendes et d’intérêts avant lundi. Si M. Trump ne trouve pas l’argent nécessaire, le procureur général de New York pourrait entamer une procédure de saisie de ses biens.

Au lieu des grands rassemblements qui font sa réputation, M. Trump participe à des activités de collecte de fonds cinq à six jours par semaine. Il s’agit de déjeuners et de dîners qui rapportent de l’argent immédiatement, mais aussi de réunions qui permettent d’établir des relations et qui pourraient déboucher sur des chèques futurs.

Jeudi, son super comité d’action politique a organisé une table ronde de 100 000 $ US par personne avec des leaders hispaniques dans son club de golf de Doral, en Floride, selon une copie de l’invitation obtenue par l’Associated Press.

Le fait de ne pas organiser d’évènements permet également à la campagne d’économiser de l’argent qu’elle n’a pas à gaspiller. Les rassemblements de M. Trump coûtent « un demi-million par personne », a révélé Chris LaCivita, conseiller principal de M. Trump, lors d’une interview diffusée sur un balado l’année dernière.

Les documents fédéraux relatifs au financement de la campagne, publiés la semaine dernière, montrent que les opérations politiques de M. Trump sont fortement désavantagées et qu’elles peinent à rattraper M. Biden et le parti démocrate, qui ont collecté 53 millions US le mois dernier et ont terminé le mois de février avec 155 millions US de liquidités en caisse.

La campagne de M. Trump et son comité d’action politique « Save America », deux groupes clés de son opération politique, ont annoncé avoir collecté ensemble 15,9 millions US en février et ont terminé le mois avec plus de 37 millions US en caisse.

Le calendrier public vide est également le reflet de changements de planification. M. Trump avait prévu de passer une grande partie des six prochaines semaines au tribunal dans le cadre de son procès pour blanchiment d’argent à New York, qui devait débuter lundi. Ce procès a depuis été reporté, ce qui a obligé la campagne à se réajuster. (M. Trump devrait assister à l’audience de lundi).

Mais même en l’absence d’évènements publics, l’évolution des affaires judiciaires de M. Trump ainsi que son flot constant de déclarations incendiaires ― comme son affirmation selon laquelle les juifs qui votent pour les démocrates détestent leur religion et Israël ― lui permettent de dominer les cycles de l’actualité.

Cette affirmation a été faite dans le cadre d’une série d’interviews qu’il a accordées à des radiodiffuseurs amis depuis qu’il est devenu le candidat présomptif de son parti, y compris une rencontre avec le leader britannique de droite Nigel Farage.

Certains alliés de l’ancien président affirment que le fait d’organiser moins de rencontres lui permet non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de limiter les occasions où il pourrait s’écarter du scénario et dire quelque chose qui pourrait aliéner les électeurs de la droite.

La campagne a toutefois rejeté cette idée et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de mener le type de « campagne de sous-sol » que les collaborateurs de M. Trump avaient reproché à M. Biden en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

M. Trump avait alors fait fi des conseils des experts en santé publique de son propre gouvernement en matière de distanciation sociale et de port de masques, organisant des rassemblements et des évènements à la Maison-Blanche avant que les vaccins ne soient disponibles, comme une réception pour son candidat à la Cour suprême qui est devenue un évènement de super propagation.

M. Biden a également recueilli des dizaines de millions de dollars pour sa campagne au cours des dernières semaines. Jeudi, il collectera encore plus de fonds lors d’un évènement conjoint avec les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton à New York, qui pourrait battre les records de collecte de fonds du parti pour un seul évènement.

Par ailleurs, il privilégie les évènements plus petits et plus intimes : il se joint à une famille pour un repas à la table de la cuisine, se rend dans de petites entreprises et rencontre ses partisans dans leur jardin.

À l’instar de celle de M. Trump, sa campagne remet en question l’utilité des rassemblements coûteux à produire à une date aussi éloignée du jour de l’élection. Elle s’interroge en outre sur sa capacité à remplir une salle, compte tenu du manque d’enthousiasme des démocrates et des protestations des électeurs mécontents de son soutien à la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Les petits évènements sont conçus pour produire de courts moments sur les médias sociaux qui trouvent un écho en ligne auprès des électeurs ciblés par M. Biden et qui touchent des publics qui n’auraient probablement pas pu assister à des arrêts de campagne plus conventionnels.

La semaine dernière, il a rencontré plusieurs dizaines de sympathisants à Reno, dans le Nevada, au centre du seul comté de l’État à avoir une influence, avant de se rendre dans le centre-sud de Phoenix, où il s’est mêlé à environ 80 personnes dans un célèbre restaurant mexicain, alors que sa campagne lançait une coalition appelée « Latinos con Biden-Harris », ou « Les Latinos avec Biden-Harris ».

« J’ai besoin de vous, j’ai besoin de votre aide », leur a dit M. Biden. « Écoutez, il n’y a que six ou sept États qui vont déterminer l’issue de cette élection. Ce sont des États à bascule, et (l’Arizona) est l’un d’entre eux. »