Lorsque l’ancien président a voté à la primaire de Floride mardi, l’ancienne première dame était à ses côtés.

Ce fait est remarquable pour plusieurs raisons.

L’ex-président Donald J. Trump a répété durant des mois que sa femme, Melania, le rejoindrait durant la campagne électorale. Et pendant des mois, Mme Trump n’est pas apparue à ses côtés durant les assemblées électorales et lors des célébrations de victoires. Après l’écrasante victoire de son mari, le soir du « super mardi », on ne l’a pas vue avec lui, sur scène, quand il a salué ses partisans à Mar-a-Lago, leur résidence de Palm Beach, en Floride.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Toujours sibylline, Melania Trump n’a pas vraiment indiqué si elle serait plus présente durant la campagne électorale.

Préférant toujours laisser planer le mystère plutôt que répondre aux questions, Mme Trump a quand même surpris quand elle a répondu à quelqu’un qui lui demandait si elle allait plus souvent être de la partie à l’avenir.

« Restez à l’écoute », a-t-elle répondu, sibylline.

C’était une réponse sans en être une.

« C’est la réponse qu’elle donne lorsqu’elle ne veut pas s’engager », a indiqué Stephanie Grisham, son ancienne directrice de la communication qui a écrit un mémoire sur la Maison-Blanche de Trump.

Mme Trump, 53 ans, est la femme d’un homme politique depuis près d’une décennie, mais elle a montré bien peu d’intérêt pour les campagnes électorales, malgré sa popularité lors d’occasions où elle a représenté son mari.

Présence discrète

Ces derniers mois, ses apparitions publiques ont été rares, et sans lien avec les activités électorales de Donald Trump.

L’une des plus remarquables a été l’éloge funèbre de sa mère, Amalija Knavs, morte en janvier. Mme Trump et sa mère étaient très proches : Mme Knavs et son mari, Viktor, occupaient souvent un appartement à la Maison-Blanche. Dans ce rare discours, Melania Trump a décrit sa mère comme « un rayon de lumière durant les jours les plus sombres ».

Avant cela, Mme Trump, née en Slovénie et naturalisée américaine, avait assisté en décembre à une cérémonie de citoyenneté, déclarant aux nouveaux Américains que la citoyenneté signifiait « participer activement au processus démocratique et protéger notre liberté ». (Mme Trump a reçu un visa d’immigrante réservé aux « personnes ayant des compétences extraordinaires » en 2001, alors qu’elle était mannequin, et les circonstances entourant sa procédure d’immigration ont fait l’objet de reportages lorsqu’elle était première dame.)

En novembre, elle s’est jointe aux autres premières dames en vie lors d’une cérémonie à la mémoire de l’ancienne première dame Rosalynn Carter.

Mardi, M. Trump a déclaré aux personnes rassemblées à l’extérieur du bureau de scrutin de Palm Beach qu’il avait voté pour lui-même. Une porte-parole de Mme Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations sur le vote de l’ancienne première dame.

