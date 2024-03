PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le républicain Donald Trump a lancé sa campagne électorale non seulement en réécrivant l’histoire de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, mais aussi en positionnant le siège violent et sa tentative ratée de renverser l’élection de 2020 comme la pierre angulaire de sa tentative de retour à la Maison-Blanche.

Lisa Mascaro, Mary Clare Jalonick et Jill Colvin Associated Press

Lors d’un rassemblement organisé ce week-end dans l’Ohio, son premier en tant que candidat présumé du Parti républicain à l’élection présidentielle, M. Trump est monté sur scène, la main levée en signe de salut au bord de sa casquette rouge MAGA, tandis qu’un chœur enregistré de prisonniers incarcérés pour leur rôle dans l’attentat du 6 janvier entonnait l’hymne national.

Un présentateur a demandé à la foule de se lever « pour les otages du 6 janvier qui ont été traités de manière horrible et injuste ». Les gens se sont levés et ont chanté l’hymne national.

« Ils étaient d’incroyables patriotes », a déclaré M. Trump à la fin de l’enregistrement.

Après avoir promis de gracier les émeutiers, il a promis de les aider « dès le premier jour de notre mandat ».

D’abord reléguée à une théorie marginale du Parti républicain, l’histoire révisionniste du 6 janvier, que M. Trump a amplifiée pendant les premiers jours de la campagne des primaires du GOP pour mobiliser ses électeurs les plus dévoués, reste une pièce maîtresse de ses rassemblements, même s’il doit séduire plus largement le public de l’élection générale.

En faisant l’éloge des émeutiers, M. Trump rejette la responsabilité de son propre rôle dans le siège sanglant et demande aux électeurs d’absoudre des centaines d’entre eux ― et lui-même ― de l’attaque la plus meurtrière contre un siège du pouvoir américain en 200 ans.

Dans le même temps, les alliés de M. Trump sont en train d’installer au sein du Comité national républicain des négationnistes de l’élection de 2020, institutionnalisant encore davantage les mensonges qui ont déclenché la violence. Cela met en garde contre le fait que l’année prochaine, le Congrès sera à nouveau appelé à certifier le vote.

Et ils ne sont pas les seuls. Les républicains du Congrès se sont lancés dans une nouvelle enquête sur l’attaque du 6 janvier 2021, qui vise à protéger M. Trump de tout acte répréhensible, tandis que les législateurs présentent des théories divergentes sur les raisons pour lesquelles des milliers de ses partisans sont descendus au Capitole dans ce qui est devenu une scène brutale de combat au corps-à-corps avec la police.

Cinq personnes sont mortes lors de l’émeute et de ses conséquences.

Dans l’ensemble, il s’agit de ce que les spécialistes des régimes autoritaires considèrent comme un cas classique de ce que l’on appelle la consolidation, c’est-à-dire la transformation de l’appareil d’État autour d’une figure singulière, en l’occurrence M. Trump.

Jason Stanley, professeur de philosophie à Yale, explique qu’en histoire, la question revient sans cesse : Comment les gens ont-ils pu ne pas prendre au mot un dirigeant autoritaire sur ce qui allait se passer ?

« Écoutez Trump », a-t-il déclaré.

« Lorsqu’un coup d’État contre un régime démocratique se produit et qu’il n’est pas puni, c’est un indicateur très fort de la fin de l’État de droit et de la victoire de ce mouvement autoritaire », a déclaré M. Stanley, auteur de « How Fascism Works » (Comment fonctionne le fascisme).

« Les Américains ont du mal à comprendre que ce qui se passe dans la plupart des pays du monde peut aussi se produire ici », a-t-il ajouté.

M. Trump fait l’objet d’un acte d’accusation fédéral à quatre volets depuis le 6 janvier : il est accusé d’avoir conspiré pour escroquer les Américains à propos de sa défaite électorale de 2020 et d’avoir fait obstruction à la procédure officielle du Congrès visant à certifier le vote en faveur de Joe Biden. Alors que la Cour suprême examine l’argument de M. Trump selon lequel il devrait bénéficier d’une immunité, on ne sait pas exactement quand l’affaire sera jugée, ce qui soulève la possibilité qu’elle ne soit résolue qu’après l’élection.

Le 6 janvier, la commission d’enquête initiale de la Chambre des représentants a conclu que M. Trump s’était engagé pénalement dans une « conspiration en plusieurs parties » visant à renverser les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020 et qu’il n’avait pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole et de frapper la police.

Plus de 1200 personnes ont été inculpées dans le cadre de l’émeute, dont des extrémistes d’extrême droite, les Oath Keepers et les Proud Boys, et des centaines d’entre elles ont été condamnées. L’avocat de M. Trump, Rudy Giuliani, et l’avocat John Eastman font face à des contestations judiciaires concernant leur travail sur l’élection de 2020.

La campagne de M. Trump, en réponse à une demande de l’Associated Press, a souligné le travail des enquêteurs de la Chambre des représentants qui tentent de montrer les incohérences de l’enquête de la commission spéciale et de son témoin principal, Cassidy Hutchinson, une ancienne collaboratrice qui était aux premières loges pour observer les rouages de la Maison-Blanche.

L’attachée de presse nationale de M. Trump, Karoline Leavitt, a déclaré que le département de la Justice avait passé plus de temps à poursuivre l’ancien président et à « cibler des Américains qui manifestaient pacifiquement le 6 janvier » que d’autres criminels.

« Le président Trump rétablira la justice pour tous les Américains qui ont été injustement traités », a-t-elle déclaré.

Même si les républicains s’inquiètent en privé du fait que M. Trump risque de détourner les femmes et les électeurs indépendants dont il aurait besoin lors de la revanche des élections générales contre M. Biden, des collaborateurs de haut niveau ont admis qu’il n’y avait pas grand-chose à faire car M. Trump allait être M. Trump.

Au cours du week-end, M. Trump a concentré son attention sur Liz Cheney, l’ancienne membre républicaine du Congrès, qui était vice-présidente de la commission d’enquête et qui a personnellement obtenu le témoignage retentissant de Mme Hutchinson en 2022.

« Elle devrait aller en prison avec le reste de la commission de non-sélection ! », a posté M. Trump sur les réseaux sociaux.

Mme Cheney a répondu par un message ― « Bonjour Donald : tu sais que ce sont des mensonges » ― alors qu’elle s’est efforcée de dissiper les faussetés concernant le 6 janvier.

« Si votre réponse à l’attaque de Trump contre notre démocratie est de mentir et de dissimuler ce qu’il a fait, d’attaquer les hommes et les femmes courageux qui ont révélé la vérité et de défendre les criminels qui ont violemment attaqué le Capitole, a-t-elle déclaré dans un message, vous devez vous demander de quel côté vous êtes. Indice : ce n’est pas celui de l’Amérique. »

De nombreux républicains ignorent délibérément la question, en particulier au Congrès, bien que les législateurs aient pris leurs jambes à leur cou et se soient mis à l’abri lorsque les émeutiers ont pris d’assaut la salle du Sénat et saccagé les bureaux du Capitole.

Les sénateurs qui ont vivement critiqué M. Trump après l’attentat du 6 janvier, comme le chef du parti républicain Mitch McConnell et John Thune (Dakota du Sud), le numéro deux des républicains au Sénat, l’ont maintenant soutenu à contrecœur.

D’autres refusent toujours de soutenir M. Trump, notamment le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, qui a voté en faveur de la condamnation de M. Trump lors de sa deuxième mise en accusation pour incitation à l’insurrection dans le cadre de l’attentat du 6 janvier. Mais les récalcitrants sont minoritaires.

Un républicain prêt à s’exprimer est Mike Pence, l’ancien vice-président, que les émeutiers ont crié vouloir « pendre » ce jour-là, alors qu’une potence de fortune se dressait sur le front ouest du Capitole.

« J’étais là le 6 janvier. Il ne fait aucun doute dans mon esprit […] que certaines personnes se sont laissées emporter par le moment », a déclaré M. Pence lors de l’émission « Face the Nation » diffusée sur la chaîne CBS.

« Mais les agressions contre les policiers, qui ont finalement coûté la vie à des personnes, sont quelque chose de tragique ce jour-là. Et je ne les minimiserai jamais. »