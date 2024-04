(New York) Donald Trump a reçu mardi l’ancien dirigeant japonais Taro Aso à New York, selon son équipe de campagne, dans le cadre de la diplomatie de l’ombre que mène le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre.

Agence France-Presse

Les deux hommes se sont rencontrés à la Trump Tower, une des propriétés de l’ancien président des États-Unis et magnat de l’immobilier, actuellement en procès à New York.

« C’est un homme très respecté au Japon et au-delà, quelqu’un que j’ai apprécié et que j’ai connu », a déclaré Donald Trump en recevant Taro Aso, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son équipe de campagne.

« On s’apprécie et on va parler du Japon et des États-Unis aujourd’hui et de beaucoup d’autres choses », a-t-il ajouté.

Le républicain s’attelle – quand il n’est pas au tribunal – à mener une diplomatie de l’ombre, échangeant avec des responsables étrangers et critiquant la politique du président Joe Biden, son rival pour l’élection de novembre.

Il a reçu au cours des dernières semaines le chef de la diplomatie britannique David Cameron, le président polonais Andrzej Duda ainsi que le dirigeant hongrois Viktor Orban.

Proche allié de l’ancien premier ministre Shinzo Abe, Taro Aso est toujours considéré comme un poids lourd au sein du parti libéral démocrate japonais.

Sans évoquer directement sa rencontre avec le responsable japonais, Donald Trump s’est emporté mardi matin sur le taux de change entre le yen et le dollar. La monnaie japonaise a récemment chuté au plus bas face au dollar en près de 34 ans.

« Pour les personnes stupides, ça paraît être une bonne chose, mais c’est un désastre pour nos fabricants », a-t-il affirmé sur Truth Social.