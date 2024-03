L’agente correctionnelle Louise Denoncourt dirige une aile spécialement aménagée pour un projet de réhabilitation de meurtriers en fin de peine. Lorsqu’un nouveau détenu, soupçonné d’avoir tué sa mère, se joindra au programme, il lui donnera du fil à retordre. Jusqu’où ira-t-elle pour défendre ses idéaux de réinsertion sociale ?

Deuxième long métrage de François Péloquin, après l’excellent Le bruit des arbres, La fonte des glaces est un drame social sur fond de suspense policier. Le film démarre avec force, en nous plongeant dans un huis clos carcéral au climat anxiogène, à la Unité 9.

On suit les efforts de Louise Denoncourt (Christine Beaulieu) pour réussir son projet-pilote de réhabilitation de meurtriers. Son programme, qui propose des activités à l’intérieur et à l’extérieur des murs, ne fait pas le bonheur de tout le personnel du centre de détention...

Avec fermeté et humanité, Louise persiste et signe dans son approche basée sur le respect et la solidarité entre ces détenus en fin de peine. Lorsque Marc (Lothaire Bluteau) arrive soudainement dans son aile, le récit se transforme en joute psychologique entre Louise et lui. Car Marc est un tireur à gages antisocial. Le comédien insuffle à la fois une sourde rage et une vulnérabilité à son personnage solitaire.

La réalisation est fluide et sensible. Le récit, coscénarisé par François Péloquin et Sarah Lévesque, trace un portrait nuancé de ces hommes blessés, brisés. Ceux-ci sont défendus par une belle brochette d’interprètes ; outre Lothaire Bluteau, on trouve Étienne Lou, Pierre-Paul Alain, Jean-Luc Kanapé. Christine Beaulieu est toujours aussi convaincante dans la peau de l’agente correctionnelle.

Malheureusement, le scénario s’éparpille en cours de route. Le personnage du père de Louise, un enquêteur de police à la retraite joué par Marc Béland, est plaqué. L’intrigue piétine avant de nous transporter sans crier gare dans un thriller improbable. Après une surprenante filature, Louise, métamorphosée en Nikita peu crédible, apparaît dans une fin candide et décevante pour un drame social qui soulève pourtant de sérieuses questions.

