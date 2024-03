Étienne, son petit frère David et leurs amis sont certains que les extraterrestres existent. Lorsque David disparaît soudainement lors d’un orage, le groupe tente de démontrer qu’il a été emmené dans l’espace.

La mort n’est pas étrangère aux films familiaux. Le deuil, oui. Bien qu’il ne soit pas rare que le personnage principal d’un dessin animé perde un parent, sa quête ne sera pas celle d’affronter le vide provoqué par le départ d’un être cher, mais plutôt de grandir plus vite que prévu.

Echo à Delta aborde le sujet de manière sensible et originale.

Âgés de 10 et 7 ans, les frères Étienne (Isak Guinard Butt) et David Taché (Elliot Cormier) sont proches. Ils ont les mêmes champs d’intérêt et les mêmes amis. Ils croient aussi aux extraterrestres. La youtubeuse Ovnina (Cat Lemieux) alimente leur passion avec ses vidéos à la crédibilité douteuse. Un soir d’orage, elle diffuse en direct un message incitant ses abonnés à aller « déhors » pour scruter le ciel. La foudre tombe sur les deux garçons. Seul Étienne se réveillera à l’hôpital.

Puisqu’on n’utilise que des euphémismes avec lui et que le cercueil est fermé aux funérailles, Étienne s’imagine que David a été enlevé par les extraterrestres. Il convaincra presque tous ses amis et ils mèneront leur enquête.

La camaraderie entre les jeunes est attendrissante et drôle. Leurs interactions sont authentiques et leur jeu, naturel.

En plus du groupe d’enfants espiègles, le réalisateur Patrick Boivin et le scénariste Jean-Daniel Desroches ont intégré au récit une amitié étonnante entre Étienne et Steve (Martin Dubreuil, à la fois renfermé et affable), le propriétaire au cœur tendre d’une « cour à scrap », ainsi que des éléments visuels ingénieux. Origami, animation image par image (stop motion) et voiture-vaisseau se côtoient pour illustrer l’imaginaire des jeunes et alléger le propos.

Maxim Gaudette et Catherine De Léan, qui incarnent les parents d’Isak, sont relégués au second plan, mais livrent des moments de grandes émotions. La musique d’Alexis Le May et de Michèle Motard ajoute également à la force des émotions ressenties.

Nous avons regardé Echo à Delta en famille et les questions du garçon de 8 ans à nos côtés ainsi que les discussions qui ont suivi ont alimenté notre appréciation du film. Patrick Boivin a conçu une œuvre qui traite avec finesse un sujet tabou en le filtrant par l’imaginaire d’un enfant.

