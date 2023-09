Irlande cahier bleu

Le quotidien d’un pompier, poète et rêveur qui cherche à faire garder sa fille de 10 ans afin de participer aux matchs de basketball de son équipe.

Martin gignac Collaboration spéciale

Olivier Godin (Il n’y a pas de faux métier) est un des secrets les mieux gardés du cinéma québécois. De film en film, il cultive un style unique et reconnaissable, créant des univers insolites. Chez lui, tout peut arriver, et c’est justement ce qui fait son charme.

Ce sixième long métrage est un autre objet fragile qui brouille la frontière entre le fantasme et la réalité. Pour y prendre le plus de plaisir, il faut s’abandonner et ne pas se poser trop de questions. Le cinéaste propose un jeu ludique avec le spectateur qui y adhérera ou pas, selon sa sensibilité. Il lui offre surtout matière à voir un septième art délaisser la narration traditionnelle pour embrasser une forme de récit qui fonctionne davantage à la poésie et au ressenti, loin des règles établies.

Tout cela peut paraître cérébral, mais il n’en est rien. Au contraire, le résultat décalé verse constamment dans l’autodérision. Les gags se succèdent au tournant, et il faudra possiblement plus d’un visionnement pour les capter tous. Entre Stéphane Crête qui décrit des parties de basketball intergalactique et une blague répétée sur la comédie dramatique Corrina, Corrina qui mettait en vedette Whoopi Goldberg, il y a de quoi s’amuser pendant longtemps. Godin est dans une classe à part pour pondre des dialogues savoureux et il met cet art de la parole au profit d’un scénario foisonnant où le verbe est roi.

Les acteurs jouent avec une complicité indéniable ces personnages romanesques et surréalistes, parfois en demeurant très littéraire (Emery Habwineza) ou en se laissant complètement aller (Étienne Pilon, Ève Duranceau). Le manque de budget est compensé par une inventivité de tous les instants et par une mise en scène à la fois brouillonne et contrôlée bercée par une jolie direction photo en 16 mm. On a même droit à un extrait de la bande sonore de Kes de Ken Loach !

Irlande cahier bleu n’a pas volé son prix de la critique à Fantasia, et les cinéphiles aventureux adeptes de Stéphane Lafleur et d’André Forcier seront récompensés d’un ovni magique et généreux.