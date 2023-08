Toupie et Binou : le film

Même si près de 20 ans ont passé depuis sa première apparition à la télévision en 2005, Toupie est resté le même. Sur grand écran, le personnage sorti tout droit des livres jeunesse créés par Dominique Jolin est toujours aussi candide, créatif et… gaffeur. Tant mieux !

On ne change pas une formule gagnante, dit-on. Heureusement, les coscénaristes et coréalisateurs Dominique Jolin et Raymond Lebrun ont suivi le dicton. C’est un réel bonheur de replonger dans l’univers déjanté de Toupie et de son meilleur ami Binou. Et, par le fait même, de réentendre la voix enjouée et pleine d’émerveillement que Marc Labrèche prête à la souris.

Dès la première scène, on renoue avec l’imagination débordante des deux inséparables copains, alors qu’ils partent à la poursuite de leurs brosses à dents dans un monde où flottent des bonbons géants. Avec eux, même le brossage de dents revêt un côté surprenant.

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE PRODUCTION Deux des nouveaux personnages, la princesse et Dorothée

De nouveaux personnages

C’est d’ailleurs à la suite de cette séance d’hygiène buccale que le duo rencontre Dorothée (Anne Dorval), un génie sorti d’une bouteille magique, évidemment. En raison d’un malentendu, Toupie et la nouvelle venue font disparaître M. Mou, le toutou préféré de Binou. Il n’y a qu’une façon de le retrouver : se rendre dans le monde des objets perdus. Comment ? Grâce au GPS du téléphone de Dorothée.

Dans le wagon de montagnes russes devant les mener à destination, ils feront la connaissance d’une magnifique princesse (Geneviève Schmidt) de même que de jumeaux identiques très peu semblables (Xavier Dolan et Stéphane Rousseau). Ces nouveaux personnages aux caractères fort différents devront faire équipe pour retrouver ce qu’ils ont perdu.

Alors que les tout-petits seront charmés par le génie très jovial ou encore par le goéland peureux et son frère protecteur, les parents auront probablement un coup de cœur pour la princesse grincheuse et prétentieuse qui dit tout haut ce que certains pensent tout bas.

« Vous n’auriez pas un petit trouble cognitif ? », glissera-t-elle notamment à Toupie. Car oui, le côté lunatique et le besoin de reconnaissance du rongeur verbomoteur peuvent irriter les autres personnages, mais également les spectateurs. Si vous aviez de la difficulté à écouter un épisode de la série, n’allez pas voir le film.

« Arrêtez avec votre téléphone », dira aussi la princesse, en s’adressant cette fois à Dorothée. Une récrimination qu’on a soi-même formulée à quelques reprises lors du visionnement, car le cellulaire du génie occupe beaucoup de place dans le scénario.

Soulignons que Benoit Brière, André Ducharme, Sonia Vachon, Ludivine Reding, Michèle Deslauriers, Marc Hervieux et Fayolle Jean Jr. font également partie de l’excellente et impressionnante distribution. On peut même entendre Guy A. Lepage, à condition de rester jusqu’à la fin du générique.

Drôle et étonnant, le long métrage qui invite à l’émerveillement plaira assurément aux enfants d’âge préscolaire. Gageons toutefois que les jeunes qui ont grandi en écoutant le sympathique duo, dont les épisodes ont été rediffusés pendant de nombreuses années, seront heureux de renouer avec leurs anciens héros le temps d’un film.