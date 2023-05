Sensible et émouvant

Un romancier revient pour la première fois dans la petite ville où il a grandi. Il y rencontre le fils de son amour de jeunesse, ce qui réveillera les blessures du passé.

Arrête avec tes mensonges est l’adaptation émouvante du roman autobiographique de Philippe Besson, un livre qui a eu un énorme succès lors de sa parution en 2017. Le réalisateur Olivier Peyon signe un film très touchant, où les deux acteurs Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo sont d’une grande justesse.

Stéphane Belcourt, un écrivain devenu célèbre, revient, des années plus tard, dans la ville de province où il a grandi pour parrainer le bicentenaire d’une grande marque de cognac, même s’il ne boit pas d’alcool. Il va rencontrer Lucas, le fils de son amour de jeunesse, ce qui va lui rappeler des souvenirs parfois douloureux, mais aussi soulever des questions, sur le mensonge, la honte, et la vie qu’on décide de mener. Car l’écrivain a fui depuis longtemps sa petite ville de Charente sans jamais y retourner, pendant plus de 30 ans.

Le réalisateur Olivier Peyon met en scène, de manière très classique, deux récits en parallèle. Celui de l’amour naissant et dévorant des deux adolescents dans les années 1980, et celui du retour de l’écrivain dans sa ville d’enfance, et de sa rencontre avec ce jeune homme à qui il ne dira pas tout, en tout cas, pas tout de suite.

Olivier Peyon filme avec beaucoup de sincérité les scènes d’amour entre les deux adolescents qui découvrent, chacun à leur façon, les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, mais aussi la difficulté qu’on peut avoir à assumer, dans les années 1980, son homosexualité, dans une ville de province. Les deux jeunes comédiens Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean sont tous les deux remarquables.

La question du mensonge est présente pendant tout le film : pourquoi se cacher toute sa vie parce qu’on a honte d’être homosexuel et mentir à ses proches ? Pourquoi se mentir à soi-même ? La difficulté d’assumer la personne que l’on est, les secrets, les regrets. Le film touche à ces thèmes universels de manière très simple, en allant droit au but, avec des dialogues très directs, très vrais.

Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, est une vraie révélation dans ce film où il est excellent tout comme Guillaume de Tonquédec, dans le rôle de l’écrivain. Ce dernier ressemble d’ailleurs beaucoup à Philippe Besson. On sent la complicité de ces deux acteurs dans ce film sensible et émouvant.

En salle