Embauchée comme nounou dans un quartier chic parisien pour tenter de rembourser des créanciers qui n’entendent pas à rire, une jeune Ivoirienne entreprend d’améliorer les conditions de travail de ses consœurs, avec l’aide d’un avocat sensible à ses charmes.

Ça commence par le plan d’un beau ciel bleu surplombant Paris et la caméra descend ensuite tranquillement sous le viaduc du boulevard périphérique, là où s’est installée Angèle avec sa camelote. Grande spécialiste du baratin, cette Ivoirienne à la langue bien pendue s’impose d’emblée comme une sympathique arnaqueuse qui peut faire tomber n’importe qui dans son piège.

Julien Rambaldi (Les meilleurs amis du monde, C’est la vie) utilise d’abord le ton de la comédie pour raconter le parcours de cette femme hors normes. Cette dernière se voit contrainte d’accepter un emploi de nounou auprès d’une famille bourgeoise afin de s’effacer un peu auprès de ceux à qui elle doit de l’argent. Du même souffle, cette amazone au tempérament de feu découvre un monde qu’elle connaissait peu. Elle se retrouve en outre dans un milieu où les gardiennes d’enfants, souvent venues d’ailleurs et sans papiers, se font exploiter sans vergogne par des gens qui, parfois, n’ont même pas conscience du pouvoir abusif qu’ils exercent.

Entremêlant des éléments de comédie romantique à son histoire, le cinéaste a ici l’ambition de traiter de thématiques sociales – liées notamment à l’immigration – en empruntant une forme plus légère. À ce titre, son long métrage est réussi, dans la mesure où il nous amuse et nous émeut en mettant de l’avant le rôle essentiel de ces femmes habituellement invisibles. Son approche n’évite pas toujours les clichés et le récit comporte sa part d’éléments plus manichéens, mais Les femmes du square ne vole pas son statut de « film réconfort ».

Il convient aussi de dire à quel point cette réussite est due à la présence d’Eye Haïdara dans la peau d’Angèle. Vue notamment dans Le sens de la fête (Éric Toledano et Olivier Nakache), l’actrice tient ici son premier grand rôle au cinéma et livre une performance relevant autant de la tornade que du feu d’artifice. Elle y est formidable.

