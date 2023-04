Talentueuse mais inquiète, une sculptrice travaillant dans des conditions précaires peine à achever ses œuvres à temps pour sa première exposition. Elle connaît aussi diverses difficultés personnelles et familiales.

Voici ce qu’on appelle un film minimaliste. C’est à prendre ou à laisser. S’inscrivant dans le courant du cinéma indépendant américain, Showing Up réunit pour la quatrième fois Michelle Williams et Kelly Reichardt, l’une des cinéastes les plus célébrées par la critique. L’intérêt de ce long métrage lancé au Festival de Cannes l’an dernier, où il était en lice pour la Palme d’or, est d’ailleurs largement dû à la présence d’une actrice d’exception parvenant à moduler toutes les nuances d’un personnage qui cherche ses repères.

Michelle Williams incarne cette fois une artiste dont les sculptures – toutes personnifiant des femmes – expriment visiblement divers tourments intérieurs. Talentueuse, mais non encore reconnue, Lizzy (dont les œuvres sont créées par la véritable sculptrice Cynthia Lahti) s’affaire maintenant à terminer la préparation du vernissage de sa toute première exposition. On sent qu’elle y met toute son âme et que sa vie entière est vouée à son art.

Kelly Reichardt, qui a écrit le scénario de son film avec Jonathan Raymond, son complice de toujours, dresse le portrait d’une artiste modeste, dont le geste artistique est si crucial à sa survie qu’elle ne se demande même pratiquement jamais si elle pourra vivre de son art un jour. La cinéaste fait ainsi intervenir le quotidien dans la vie de Lizzy, ne serait-ce que par les problèmes qu’elle subit au jour le jour ou à cause de ses interactions avec son entourage.

À cet égard, soulignons la présence de Hong Chau (The Menu, The Whale), qui joue une amie artiste avec qui le rapport amical est cependant déséquilibré du fait qu’elle est également la propriétaire de l’appartement sans eau chaude qu’occupe Lizzy.

Cinéaste emblématique de Portland, en Oregon, Kelly Reichardt imprègne aussi son récit de l’esprit particulier dans lequel baigne cette ville, d’autant que toute la famille de Lizzy, ses parents comme son frère, est issue du milieu des arts.

En fait, Showing Up, à l’affiche en version originale avec sous-titres français, relate une histoire où l’art et la vie s’entremêlent très discrètement. Peut-être trop.

En salle