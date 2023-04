Dans Renfield, de Chris McKay (The Lego Batman Movie, The Tomorrow War), Nicolas Cage est le comte Dracula, tandis que Nicolas Hoult incarne le personnage-titre, son serviteur. Alors que le premier, cruel et assoiffé, se retrouve affaibli par un rituel visant à l’éliminer, le second est contraint à tuer pour lui permettre de regagner sa puissance.

Comme dans le célèbre roman de Bram Stoker, R. M. Renfield est totalement asservi par le comte. Comme dans le roman, il mange des insectes dans le but d’acquérir leurs forces vitales, tandis que Dracula lui permet d’obtenir des capacités surhumaines (petite différence, le Renfield de Stoker était zoophage bien avant de rencontrer Dracula, celui du film n’ingère les petites bêtes que pour exercer ses pouvoirs). Comme dans le roman, Renfield s’attache à une femme (ici la talentueuse actrice et humoriste Akwafina, dans le rôle de la policière Rebecca Quincy) qui lui donne le courage de se rebeller contre son maître.

Finalement, comme dans le roman, Renfield est toujours déchiré entre sa soumission et son envie d’émancipation. C’est d’ailleurs autour de ce déchirement intérieur que se développe l’intrigue du film. Une intrigue bien ficelée, qui capte l’intérêt et le garde, grâce à l’humour et à l’horreur, plutôt bien dosé tout le long.

Soyons honnête : de prime abord, Renfield ne nous semblait pas posséder un très grand potentiel. Nous ne comprenions pas où, entre le ridicule et le surnaturel, se situerait ce film mettant en vedette deux acteurs que nous aimons bien. Nous envisagions sérieusement l’éventualité d’un échec ou, du moins, d’un film décevant où l’humour ne rattraperait pas le côté absurde trop encombrant.

Le visionnement de Renfield a plutôt été une plaisante surprise. Nous avons ri, nous avons sursauté, nous avons même fermé les yeux en souriant à quelques reprises pour éviter la vue d’une tête qui explose ou de bras qui se font arracher. Car oui, Renfield est un film particulièrement gore. La violence du comte Dracula, mais surtout celle dont fait preuve Renfield, est dépeinte avec des artifices sanglants complètement exagérés. Il faut dire que le serviteur du comte acquiert des pouvoirs surnaturels qui lui permettent les plus atroces démembrements.

Âmes sensibles s’abstenir, donc. La bonne nouvelle, c’est que tout ce sang ne coule pas pour rien. En s’attaquant à des méchants, en sauvant les gentils, Renfield se découvre en héros plutôt qu’en simple serviteur misérable à la conscience tourmentée. On retire même un certain effet comique de toutes ces scènes d’horreur, parfois si gore qu’elles en sont drôles. L’humour, par ailleurs, est la grande force de ce long métrage, qui n’a pas manqué de nous amuser. On y trouve une leçon de vie, et la relation entre Renfield et son maître, Dracula, propose plusieurs parallèles avec les relations toxiques de la « vraie vie ». Mais, surtout, le film de Chris McKay est divertissant. Il saura ravir ceux qui aiment lorsque le sang (et les organes) fuse.

En salle