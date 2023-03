Shazam ! Fury of the Gods

Alors que Billy Batson ainsi que ses frères et ses sœurs de sa famille d’accueil se servent de leurs nouveaux pouvoirs pour venir en aide aux citoyens de Philadelphie, trois sœurs descendent sur Terre pour reprendre l’héritage de leur père, le dieu Atlas.

Bien des enfants aiment les superhéros, mais il n’y a pas tant de films de superhéros pour enfants. Shazam ! et sa nouvelle suite, Fury of the Gods, tous deux de David F. Sandberg, s’adressent davantage à un public jeune. D’autant plus que les personnages principaux ont de 10 à 20 ans... bien que Zachary Levi, 42 ans, tienne le premier rôle. Avant d’aller plus loin, revenons au début.

Dans Shazam !, Billy Batson (Asher Angel) est un jeune ado. Sans être malfaisant, il passe d’une famille d’accueil à l’autre et hérite des pouvoirs ancestraux de Shazam alors qu’il vient d’emménager chez ses nouveaux parents, qui hébergent déjà trois garçons et deux filles. Billy n’a qu’à crier « Shazam » pour obtenir la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, la foudre de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mercure – ce qui forme l’acronyme SHAZAM. De plus, son apparence change pour celle qu’il aurait à son plein potentiel, soit celle d’un homme à la fin de la trentaine – ah bon ? À la fin, le jeune superhéros dans le corps de Zachary Levi parvient à vaincre le vilain Dr Sivana avec l’aide de ses frères et sœurs, qui ont eux aussi obtenu des superpouvoirs.

La Presse n’avait pas fait de critique à la sortie en 2019. En voici une brève : c’est moyen, disons 5/10. L’action est timide, la qualité du jeu est inégale et l’humour est simpliste. Mais, comme on le soulignait, ce film est pour les jeunes. Il ne parvient toutefois pas à divertir les adultes comme le font si bien la plupart des œuvres de Pixar.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Helen Mirren et Lucy Liu incarnent respectivement les sœurs Hespera et Kalypso.

À ce chapitre, Fury of the Gods fait mieux. L’ajout à la distribution des excellentes Helen Mirren et Lucy Liu y est certainement pour quelque chose. Avec Rachel Zegler (révélée dans West Side Story), elles forment un trio de sœurs aux personnalités fort différentes. Leur dynamique est l’une des forces du scénario d’Henry Gayden et de Chris Morgan.

Les enfants ont maintenant grandi et leurs personnalités se sont développées. Les conflits de cour d’école ont fait place aux joies et aux peines de l’adolescence. Jack Dylan Grazen, qui se démarquait dans le rôle de Freddy Freeman dans le premier chapitre, hérite d’un plus grand rôle cette fois ; une bonne décision.

Chez les « adultes », Meagan Good est particulièrement amusante dans le rôle de la plus jeune de la famille, Darla. Zachary Levy reste celui qui parvient le mieux à jouer les gamins de 15 ans. Par son énergie et son enthousiasme, l’acteur qu’on a vu longtemps dans la série Chuck réussit à nous convaincre que sa famille lui tient vraiment à cœur et qu’être un superhéros n’est pas de tout repos.

Le besoin d’attachement et d’affirmation sont parmi les beaux messages véhiculés dans Fury of the Gods. Au moins, ce n’est pas trop appuyé. Cependant, les principaux enjeux du récit sont peu intéressants. Il est aussi difficile de croire que trois déesses et leur dragon n’écraseraient pas une poignée de jeunes en un instant.

Les scènes d’action et de combat sont plus nombreuses que dans le premier volet, bien qu’elles soient davantage comiques que spectaculaires. À propos de l’humour, justement, certains dialogues font sourire, sans plus. Mais le rire est contagieux, alors aussi bien voir Shazam ! Fury of the Gods avec des enfants.

Notons finalement que le Montréalais Jean-Christophe Beck signe la musique, comme il l’avait fait pour Ant-Man and The Wasp : Quantumania.

En salle