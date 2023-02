Nouvellement déménagé à la campagne, Max, jeune entrepreneur en herbe, cherche une nouvelle occasion d’affaires. Avec l’aide de son cousin Charles et de leur amie Alice, le trio démarre une entreprise de production d’œufs frais pondus par des « poules heureuses ».

En présentant un nouveau Conte pour tous, Dominic James, président des productions La Fête, savait que les attentes du public seraient grandes. La série de films créée par le regretté Rock Demers occupe une place importante dans le cœur des Québécois, en particulier de ceux qui étaient enfants lorsque les désormais classiques La guerre des tuques et Bach et Bottine sont sortis au cinéma.

Coco Ferme, 25e titre de la série à succès, en est le fier descendant. On retrouve avec ce premier long métrage du réalisateur Sébastien Gagné (Nuit blanche, Lâcher prise) le bonheur de se réunir en famille devant un film d’ici qui plaira autant aux enfants qu’à leurs parents ou à leurs grands-parents.

L’histoire de Max, Charles et Alice, trois jeunes allumés et débrouillards qui réalisent leur rêve de créer une petite entreprise de production d’œufs frais, met de l’avant l’importance du travail d’équipe et de la persévérance, des valeurs chères aux Contes pour tous.

Avis aux nostalgiques : le film est parsemé de quelques clins d’œil à La guerre des tuques et à Tirelire, combines et Cie.

Avis également aux jeunes pour qui Contes pour tous riment avec « vieux films d’enfance de papa et maman » : Coco Ferme est un divertissement moderne dans lequel les rebondissements se succèdent. Des sujets d’actualité comme le bien-être des animaux, l’alimentation locale et le retour à la terre sont au cœur de l’histoire. Quiconque a déjà songé à quitter la ville pour la campagne ressentira de nouveau cet appel à la vue des magnifiques paysages estriens dans lesquels évoluent les héros.

Bien qu’il s’agisse d’un film familial, des thématiques plus sombres sont abordées, dont l’endettement et l’alcoolisme. Dans le rôle de Raymond, alias Tite-Bière, Benoît Brière offre certains des moments les plus touchants du film, notamment lorsque Max lui fait réaliser les répercussions de sa consommation.

Si on a parfois la larme à l’œil en regardant Coco ferme, on rit aussi beaucoup. Les constats très francs de Charles au sujet des poules et de leurs besoins (lire ici déjections) sont parmi les répliques les plus drôles.

Le jeune Joey Bélanger incarne avec brio ce grand timide qui gagne en confiance grâce à sa fermette. Ses deux complices, Emma Bao Linh Tourné et Oscar Desgagnés, sont également épatants dans leur rôle respectif : Alice, la spécialiste des réseaux sociaux déterminée et fonceuse, et Max, le brillant entrepreneur qui a pour idole Joseph-Armand Bombardier.

Coco Ferme est d’ailleurs une occasion trop rare pour les enfants québécois de voir des jeunes qui leur ressemblent au grand écran. Une occasion que toutes les familles ne devraient pas hésiter à saisir.

En salle