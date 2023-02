Les Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC), c’est 350 films, 130 premières et 30 évènements gratuits. Voici quelques suggestions parmi la vaste programmation du festival, qui a lieu du 22 février au 4 mars, avec Christine Beaulieu et Emmanuel Schwartz à titre de porte-parole.

Faire le plein de documentaires

Ce sont 32 longs métrages documentaires qui seront présentés pendant les RVQC. Le public pourra voir des primeurs, dont Les cèdres du Liban de Frédéric Nassif, Émilienne ou le temps qui passe de Coralie Lemieux-Sabourin, Secondes chances de Farzin Farzaneh, Croque-mort : c’est beau la vie ! de Georges Hannan et L’ordre secret de Phil Comeau (qui porte sur une société secrète qui a servi aux Canadiens français et aux Acadiens comme outil de réseautage et noyautage de 1926 à 1965). C’est avec un tapis bleu en grand à l’Impérial que sera présenté Jacques de Lysandre Leduc-Boudreau, hommage à un grand explorateur nordique, Jacques Duhoux, qui persiste à 85 ans à vivre en marge du monde. Sinon, les RVQC sont l’occasion de voir en salle des documentaires marquants récents. Citons Geographies of Solitude de Jacquelyn Mills, Noémie dit oui de Geneviève Albert et Essentiels, enquête choc sur les travailleurs immigrants au Québec. Le documentaire se porte très bien au Québec, et c’est au plus grand nombre de gens de le constater.

La leçon de cinéma d’Éric K. Boulianne

Éric K. Boulianne est sans contredit la vedette de l’ombre des Rendez-vous Québec Cinéma. Ce n’est pas tout à fait vrai, puisqu’il est aussi en vedette dans le film de clôture Farador, dont il cosigne le scénario, dans la peau d’un maître de jeu de rôles de type Donjons & Dragons. Éric K. Boulianne cosigne également avec Francis Leclerc l’adaptation au cinéma du livre Le plongeur (le film d’ouverture), ainsi que celui de Viking, sorti l’automne dernier, aussi présenté pendant les Rendez-vous Québec Cinéma. Animée par Clauda Hébert, la leçon de cinéma d’Éric K. Boulianne aura lieu samedi à 13 h à la Cinémathèque. Les autres classes seront avec Robert Morin et Miryam Charles, qui présentent tous les deux des documentaires pendant le festival, soit 7 paysages (tourné sur deux ans sans parole) et Cette maison.

Table ronde du Prix collégial du cinéma québécois

Si un point fait l’unanimité dans le milieu du cinéma, c’est l’importance du Prix collégial du cinéma québécois pour intéresser les jeunes à notre cinématographie. Cette année, les cinq longs métrages de fiction finalistes sont Arsenault et fils de Rafaël Ouellet, Viking de Stéphane Lafleur, Babysitter de Monia Chokri, Falcon Lake de Charlotte Le Bon et Un été comme ça de Denis Côté (tous des films qu’on peut par ailleurs voir en salle pendant les RVQC, sans compter des projections spéciales à Sherbrooke et à Québec). Vendredi soir à la Cinémathèque, des élèves de 54 cégeps pourront poser des questions à des artisans des films finalistes. La table ronde sera animée par Guy A St-Cyr. L’annonce du grand gagnant se fera le 1er avril. L’an dernier, Souterrain de Sophie Dupuis a remporté les grands honneurs.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4:3 Babysitter, avec Patrick Hivon, Monia Chokri et Steve Laplante. Ce dernier est aussi en vedette dans Viking.

Party « années 1970 » pour Crépuscule pour un tueur

Les RVQC tiendront cinq « tapis bleus » pour des longs métrages présentés en primeur pendant le festival. Ça commence mercredi au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour la première attendue de l’adaptation au cinéma du livre Le plongeur. Ça se poursuit dans les jours suivants au Cinéma Impérial avec Frontières de Guy Édoin (qui porte sur une famille persuadée que sa ferme est hantée), Jour de merde de Kevin T. Landry (comédie noire qui relate 24 heures éprouvantes dans la vie d’une mère de famille monoparentale) et Crépuscule pour un tueur de Raymond St-Jean. Après la présentation du film (mardi le 28 février) qui met en vedette Éric Bruneau dans la peau du tueur à gages Donald Lavoie, on tiendra un party musical « années 1970 » à la Cinémathèque. Sortez vos plus beaux habits et vos souliers de danse !

Du glamour (et même Denis Villeneuve !) pour les courts métrages

Cette année, les Rendez-vous Québec Cinéma tenaient aussi à organiser une soirée de premières avec tapis bleus pour des courts métrages au Cinéma Impérial. Au programme le 3 mars : À Harton de John Blouin, Chasing Birds d’Una Lorenzen, Pacific Bell de Sandrine Béchade, Une nuit de chien de Max Woodward, Everything Will Be All Rright de Farhad Pakdel et Violet Grave Willingly de Claire Sanford. Avec 156 courts métrages présentés dans différents volets du festival, les RVQC sont sans contredit la plus grande vitrine pour ce format de films au Québec. Guillaume Cyr, dont les 24e et 25e films québécois qu’il a tournés sortiront en 2023 (Bungalow et La meute), animera le 2 mars le gala Prends ça court ! et il a confirmé la présence de nul autre que Denis Villeneuve pour la remise du deuxième prix Coup de cœur qui porte son nom.