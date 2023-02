Le film documentaire Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique, réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, sera présenté dans plus de 15 pays.

Le distributeur et producteur La Ruelle Films a annoncé des représentations en Égypte, en Inde, en Chine, en Turquie, en Roumanie, en Islande, en Tchéquie, au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Bosnie, en Guinée et au Burkina Faso, en plus des diffusions prévues aux États-Unis et en France.

« Nous sommes enchantées que le film soit présenté dans tous ces pays. C’est incroyable qu’on le réclame dans des endroits comme la Chine ou le Burkina Faso, où les droits de la personne sont en péril. Visiblement, nous avons mis le doigt sur un problème universel », ont souligné les réalisatrices Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, par voie de communiqué.

La première projection américaine (Backlash : Misogyny in the Digital Age, en anglais) a eu lieu le 7 février dernier au Capitole de l’État du Vermont, à Montpellier, dans une Chambre des représentants pleine à craquer ; les demandes ne cessent d’augmenter depuis pour des projections à travers le pays. Kiah Morris, l’une des protagonistes du documentaire et ex-représentante démocrate de l’État du Vermont, y siégeait avant d’être forcée de démissionner à la suite de harcèlement et de menaces en ligne par des membres de l’extrême droite.

Rights & Democracy Vermont a par ailleurs lancé une pétition demandant aux élus de prendre des mesures concrètes pour prévenir les cyberviolences aux États-Unis, à l’instar de la pétition Stop les Cyberviolences au Québec, qui a atteint près de 30 000 signatures depuis son lancement à l’automne et été officiellement déposée à l’Assemblée nationale du Québec.

En France, le film sera projeté pour la première fois le 13 avril à Montpellier, lors d’une projection organisée par le collectif Abolition34.

De nombreuses projections de Je vous salue salope continuent d’être organisées au Québec et ailleurs au Canada, notamment à Montréal au Cinéma Moderne (22 février), au Cinéma Public (26 février), aux Rendez-Vous Québec Cinéma (1er mars) et au Théâtre Outremont (6 mars).