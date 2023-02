Que faire pendant la relâche scolaire ? Suivez le guide !

Moana, Elsa et Mirabel enfilent leurs patins

La magie de Disney est de retour à Montréal et à Québec. Lors de la semaine de relâche, un spectacle différent de Disney sur glace est présenté dans chacune des deux villes. Au Centre Bell, les familles ont rendez-vous avec Elsa, Anna et Olaf de même qu’avec Mirabel et la fantastique famille Madrigal qui réaliseront des prouesses sur patins au rythme des chansons de La reine des neiges et d’Encanto. Au Centre Vidéotron, Mickey et Minnie seront entourés de nombreux personnages des films de Disney, dont Moana et Raiponce. Du 2 au 5 mars à Montréal et du 3 au 6 mars à Québec Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de Disney on Ice (en anglais seulement)

D'étranges plantes au Jardin botanique de Montréal

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le Jardin de l'étrange est présenté du 22 février au 30 avril.

Pour une deuxième année, le Jardin botanique présente quelque 200 espèces de plantes différentes à l'occasion de l'exposition du Jardin de l'étrange. Des ateliers inspirés des plantes carnivores attendent les enfants. La serre-laboratoire accueillera les visiteurs du 22 février au 30 avril. Consultez le site du Jardin botanique de Montréal

Incursion dans l'univers scientifique au Centre des sciences

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Centre des sciences de Montréal compte quatre expositions permanentes.

Votre progéniture est curieuse ? Le Centre des sciences de Montréal offre quatre expositions permanentes (Explore - La science en grand, Humain, Mini mondo et Fabrik - Défis créatifs) ainsi que deux expositions temporaires, soit Dinosaures autour du monde (jusqu'au 12 mars) et Notre quête climatique : de petits pas vers de grands changements (jusqu'au 9 avril). Lisez l'article de Véronique Larocque Consultez le site du Centre des sciences de Montréal

Les traditions à l’honneur à Pointe-à-Callière

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’exposition Le Monde en tête, la collection Antoine de Galbert est présentée jusqu’au 12 mars prochain.

Pendant la semaine de relâche, Pointe-à-Callière invite les jeunes et les moins jeunes à découvrir des traditions culturelles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine grâce à une vingtaine d’artistes montréalais aux origines diverses. Musique, danse, contes et ateliers participatifs seront présentés gratuitement à l’extérieur, devant le musée et sur la Place Royale. Entre les murs de Pointe-à-Callière, les visiteurs pourront notamment admirer les quelque 300 couvre-chefs en vedette dans l’exposition Le Monde en tête, la collection Antoine de Galbert, qui prend fin le 12 mars prochain. Les activités spéciales de la semaine de relâche se tiendront du samedi 25 février au samedi 4 mars. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de Pointe-à-Callière

Des activités pour tous les goûts à la TOHU

PHOTO CHANTAL LEVESQUE, FOURNIE PAR LA TOHU La TOHU offre le prêt de différents équipements, dont des skis de fond.

Prêt de skis de fond, de luges et de cerfs-volants, visites guidées du parc Frédéric-Back en raquettes, ateliers de cirque, sculptures sur neige, performances circassiennes, spectacles. Pour la semaine de relâche, la TOHU a des suggestions pour tous les goûts. Même les portefeuilles y trouvent leur compte puisque la majorité des activités sont gratuites. À noter toutefois que certaines d’entre elles sont offertes uniquement aux résidants de l’île de Montréal et que des réservations peuvent être nécessaires. Du 27 février au 3 mars Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la TOHU

Le Festival international du film pour enfants de Montréal en mode hybride

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE La porte-parole du FIFEM, Valérie Roberts

Le Festival international du film pour enfants de Montréal propose une programmation à la fois en ligne et en salle, principalement au cinéma Beaubien. 100 films provenant d'une quinzaine de pays seront présentés dans le cadre de la 26e édition, qui se déroule du 25 février au 5 mars. « Je pense que ce qui est cool aussi, c’est la possibilité d’aller voir du cinéma qui nous provient d’ailleurs complètement. Un film de l’Allemagne, de la France, de l’Ukraine, de la Norvège, du Pérou... C’est rare qu’on ait accès à ça », a déclaré la porte-parole de l'événement Valérie Roberts en entrevue avec la journaliste de La Presse Véronique Larocque. Lisez l'article de Véronique Larocque Consultez le site du FIFEM

Au cinéma : Ant-Man and The Wasp : Quantumania et Astérix et Obélix : L’empire du Milieu

Les aventures de Scott Lang (Paul Rudd) se poursuivent dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania, toujours en compagnie de Hope Van Dyne (Evangeline Lily) du Dr Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). S'ajoute à la distribution Kang le conquérant (Jonathan Majors) qui voyage dans le temps et dans l'univers. Toute la famille se retrouve dans l'univers quantique où elle n'entend pas rire... « Malgré ses quelques défauts, Ant-Man and the Wasp : Quantumaniareste un bon divertissement et lance habilement la phase 5 du MCU. On reconnaît que les studios Marvel utilisent souvent la même recette et c’est peut-être encore plus évident dans ce film. Mais, que voulez-vous, on l’aime bien, cette recette », mentionne le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 14 février dernier. Lisez la critique de Pascal LeBlanc Consultez l’horaire cinéma

