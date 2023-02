PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Quand on voit les quelque 200 espèces de plantes différentes qui embellissent la serre 10 du Jardin botanique, il est difficile de croire qu’au début du mois de décembre, seuls quelques arbres et de grandes fougères se trouvaient sur place. « On fait table rase entre chaque exposition », explique Viviane Fortier, horticultrice spécialisée responsable de la Grande Serre, lieu qui accueille les expositions thématiques temporaires.