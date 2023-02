Rudsak, marque montréalaise haut de gamme de manteaux pour hommes et femmes, se lance à la conquête du monde. Son site de commerce en ligne est désormais accessible aux clients du monde entier.

« C’est un rêve qui se concrétise », confie en entrevue Evik Asatoorian, fondateur et chef de la création de Rudsak. « Ça fait une vingtaine de jours qu’on a lancé le site à l’international, et on a eu des commandes de clients d’Europe, d’Asie, de Dubaï… Nous sommes très fiers de cette croissance et on continue d’apprendre et de progresser », dit-il.

Le fondateur de la marque est ravi de faire connaître les collections de Rudsak à l’étranger. « On sait que nos vêtements d’extérieur de luxe fabriqués au Canada ont bonne réputation à l’étranger et vont plaire à des clients au-delà du Canada. Les gens connaissent nos hivers et nous font confiance quand il s’agit de produire des vêtements qui tiennent chaud. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Manteau Adeline, en cuir de luxe, 1295 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Veste sans manche unisexe, 595 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Parka de ski cintrée métallique, 699 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Manteau en duvet réversible, 599 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Manteau en duvet recyclé, 799 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUDSAK Blouson en cuir aviateur, 795 $











Pour Rudsak, tout a commencé en 1994, avec la création d’une veste en cuir unisexe, style perfecto, une pièce intemporelle qui fait toujours partie des collections de la marque.

Notre force, c’est un mélange d’esprit rebelle, d’élégance et de qualité. C’est notre ADN depuis près de 30 ans, on a habillé beaucoup d’artistes québécois et canadiens, le look rock vedette est là pour durer, pour hommes et femmes. Evik Asatoorian, fondateur et chef de la création de Rudsak

Rudsak a su se démarquer par son allure chic et sport avec des manteaux ajustés en duvet brillant, d’autres en mélange de duvet et de cuir, des parkas, des imperméables et l’indémodable veste en cuir. La marque propose aussi des accessoires, tuques, écharpes, gants, sacs à main et quelques vêtements axés sur le confort. « La pandémie a été difficile, on a restructuré l’entreprise et, surtout, on s’est désormais recentrés sur les manteaux, les accessoires et quelques vêtements “lifestyle”. On ne fait plus de costumes pour hommes ni de cravates ou de jupes. On a dû se repositionner, on a lancé une collection de ski, c’était quelque chose de naturel pour nous, on va offrir plus de modèles et plus de couleurs, faire de l’après-ski, car ça fonctionne très bien », constate-t-il.

Les priorités de la marque

Rudsak a dû fermer quelques boutiques pendant la pandémie, mais en ouvre de nouvelles. La marque compte 21 boutiques au Canada et une aux États-Unis. « C’est important d’avoir des magasins, mais on mise désormais sur certains centres commerciaux stratégiques, et sur une plus grande présence aux États-Unis dans les années à venir. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Evik Asatoorian dans son atelier, au siège social de la marque, à Montréal

L’autre défi est d’être une marque responsable. « On utilisera, d’ici 2025, 100 % de tissus recyclés de qualité. On a une équipe dédiée, c’est une priorité pour nous. »

Montréal est toujours au cœur de la création de la marque depuis le début, avec le siège social situé dans le quartier Chabanel, quartier de la mode. Evik Asatoorian assure qu’il a toujours autant de plaisir à créer avec son équipe de designers. « L’inspiration est toujours au rendez-vous, il y a un esprit européen ici, des artisans, du talent. Je consacre la grande majorité de mon temps à la création des manteaux et vêtements avec de jeunes designers qui voient les choses différemment et de qui j’apprends beaucoup au quotidien ! Je dois dire aussi que les Montréalaises s’habillent bien, elles ont du style et aiment la mode, ce qui est agréable. »