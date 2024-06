Pour trouver des conseils sur la parentalité, explorer des activités pour petits et grands ou découvrir des lectures qui reflètent le quotidien familial, voici la rubrique pensée pour les parents.

La parole aux pères

Dans les dernières années, de nombreuses études ont souligné l’implication grandissante des pères dans la vie familiale. La réalisatrice Marie-France Laval a eu envie de donner la parole à ces hommes qui s’investissent auprès de leurs enfants. À travers le projet Pères en lumière, elle a porté à l’écran des bribes de leur quotidien.

Ils se nomment Pierre-Paul, Jean-René, Alexandre, Patrick et Julien. Ces cinq pères de Laval ont en commun cette volonté d’être le plus présents possible dans la vie de leurs enfants.

Devant la caméra de Marie-France Laval, ils parlent de leur vision de la paternité. Si la réalisatrice s’attendait à ce que celle-ci diffère d’un père à l’autre, elle « est encore plus multiple » que ce qu’elle avait imaginé. À travers ses entretiens, qui ont donné naissance à cinq courts métrages d’un peu moins de dix minutes chacun, elle remarque que le père d’aujourd’hui est à la recherche de repères.

« Leur rôle est en train de changer, pour une partie d’entre eux du moins. Ils ont du mal à faire leur place dans la nouvelle équation et à vivre leur paternité de la façon dont eux, ils en ont envie », analyse-t-elle.

Il y a de plus en plus de pères qui ont cette volonté-là de s’impliquer auprès de leurs enfants, mais la société, globalement, ne leur laisse pas tout le temps les mêmes possibilités qu’à une maman. Marie-France Laval, réalisatrice

En entrevue téléphonique, l’un des participants au projet, Jean-René Lavoie, abonde dans le même sens. Le père d’une fille de 2 ans et d’une autre de 11 ans de deux unions différentes déplore qu’« on aille parfois mettre des bâtons dans les roues [des hommes] », lorsqu’il est question de garde partagée. « La loi est conçue pour privilégier les mamans plutôt que les papas », croit celui qui raconte son histoire pour lever le voile sur les défis auxquels doivent faire face de nombreux pères séparés.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-René Lavoie

Accorde-t-on une place assez importante aux pères dans la société ? « Ça s’améliore avec le temps, mais, effectivement, c’est encore un peu difficile. Considérer l’implication des pères comme naturelle, ce n’est pas encore intégré dans la société », pense-t-il. Pour illustrer son propos, il donne l’exemple de l’absence de tables à langer dans certaines toilettes publiques pour hommes.

« Ce qui m’a frappé, c’est qu’il y a encore beaucoup de choses à faire », affirme pour sa part Marie-France Laval au sujet de la place accordée aux papas.

Dans le cadre du projet Pères en lumière, les cinq participants ont posé pour la photographe Gaëlle Vuillaume. Les portraits, accompagnés de citations des pères, sont actuellement exposés à la bibliothèque Sylvain-Garneau, à Laval, jusqu’au 28 juillet. Les visiteurs peuvent également y visionner les courts métrages.

En un chiffre : 82 %

Pourcentage de pères de bébés qui se disent « très engagés dans leur relation avec leur enfant et [qui] s’impliquent activement dans leur rôle ». Dévoilées mercredi dernier par l’Institut de la statistique du Québec, ces données proviennent de l’étude en cours Grandir au Québec, qui suivra jusqu’à l’âge adulte 4000 enfants nés en 2020-2021.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Ohé ! Mission : archéologie. Texte de Frédérick Wolfe, illustrations de Guillaume Perreault

Apprendre autrement

Créateur de balados jeunesse, La puce à l’oreille a lancé ce printemps un projet fort original : Ohé ! Affiches amplifiées. Offerte en librairie et dans certaines bibliothèques, chaque affiche est en fait un jeu audio. Par exemple, dans Ohé ! Mission : archéologie, l’enfant devient une taupe qui doit terminer son stage en archéologie en fouillant différentes strates du sol à la recherche d’artéfacts. Grâce à l’application mobile qui y est associée, il choisit ce qu’il explore en indiquant à voix haute les éléments qu’il souhaite découvrir. Pour le moment, il existe trois affiches. Une manière ludique et différente de faire le plein de connaissances.

Ohé ! Mission : archéologie. Texte de Frédérick Wolfe, illustrations de Guillaume Perreault. Éditions Québec Amérique. Dès 7 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les derniers moments de grand-papa. Texte d’Yvan DeMuy, illustrations de Janou-Ève LeGuerrier

Pour accompagner les familles endeuillées

On peut parfois trouver difficile de parler de certains sujets à son enfant. Comment lui annonce-t-on, par exemple, qu’un proche recevra l’aide médicale à mourir ? Les derniers moments de grand-papa est l’un des rares livres jeunesse à aborder cette réalité. Avec une grande douceur, l’auteur Yvan DeMuy et l’illustratrice Janou-Ève LeGuerrier racontent la relation étroite qui unit une fillette à son grand-père malade. « Il préfère partir avant qu’on ne se perde à jamais. Il préfère partir avant qu’on ne se reconnaisse plus », glisse la narratrice. Un récit empreint d’amour pour accompagner les familles endeuillées.

Les derniers moments de grand-papa. Texte d’Yvan DeMuy, illustrations de Janou-Ève LeGuerrier. Éditions Les 400 coups. Dès 5 ans.