Ça y est, l’été est bien installé. Après le stress de l’année scolaire, les parents veulent maintenant passer de beaux moments avec leurs enfants. Entre les activités à organiser, les attentes à combler et le besoin de relaxer, comment fait-on pour passer de belles vacances en famille ?

Adopter un rythme plus lent

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Pour briser la routine, quoi de mieux qu’un pique-nique dans un parc pour le souper ?

Les enfants sont inscrits au camp de jour ou vont à la garderie cet été ? « Il y a quand même moyen d’avoir un rythme différent de celui du reste de l’année », souligne la psychoéducatrice Solène Bourque. Il peut suffire d’« ajouter une petite touche spéciale à la routine », suggère-t-elle. Comme un pique-nique dans un parc pour le souper ou une promenade à vélo en soirée.

« En vacances ou en voyage, on vit le moment présent », témoigne Camille Desrosiers-Gaudette, maman de deux garçons. C’est peut-être l’occasion de voir son enfant sous un autre jour, dit-elle. Ou l’inverse : l’enfant peut découvrir un parent moins stressé et qui a envie d’avoir du plaisir.

De tout pour tout le monde

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE La petite veut s’amuser aux jeux d’eau alors que le plus grand espère aller au parc d’attractions ?

« L’enfant propose une activité, et nous [le parent], on décide, explique la Dre Nadia Gagnier, psychologue. C’est super important que l’enfant se sente écouté, qu’on considère son envie. » Notre budget ne suit pas ses désirs ? On ouvre la discussion en expliquant que certaines activités sont spéciales et qu’il faudra faire des choix.

La petite veut s’amuser aux jeux d’eau alors que le plus grand espère aller au parc d’attractions ? On essaie de faire des compromis. Si l’activité nous plaît moins, « on se met en mode curieux, parce que des fois, on peut être surpris d’y trouver du plaisir », signale Nadia Gagnier. « On se met beaucoup de pression pour être tout le temps en famille, mais on peut se séparer pour faire des activités », indique Solène Bourque. Et on fait alors des activités en duo avec l’enfant.

En mode découverte

PHOTO FOURNIE PAR CAMILLE DESROSIERS-GAUDETTE Camille Desrosiers-Gaudette, son conjoint, et leur fils Paul, au Viêtnam

Camping en Gaspésie, voyage en sac à dos au Viêtnam, road trip sur la Côte-Nord, pour la famille de Camille Desrosiers-Gaudette, l’été rime avec aventures. « On peut oser sortir des sentiers battus, c’est possible avec les enfants et je crois que ça leur insuffle quelque chose », explique la maman.

« Quand on part à l’aventure ensemble puis qu’on affronte des nouveautés, des côtés imprévus, il y a une possibilité de développer la cohésion familiale », souligne Nadia Gagnier.

Pas le temps ou les moyens de partir loin ? On peut se contenter d’explorer le quartier ou la ville. Et pourquoi ne pas choisir une des activités proposées par les municipalités durant l’été ? Spectacles en tout genre, heure du conte, il suffit de s’informer. Ça peut aussi l’être l’occasion d’essayer un loisir ou un sport.

Flexibilité et spontanéité

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Si on organise une visite dans un musée en matinée, pourquoi ne pas prendre un moment l’après-midi pour jouer au parc avec les enfants ou tout simplement relaxer ?

Le congé se passe à la maison ? On peut décider le matin même l’horaire de la journée. Si on prévoit un séjour à l’extérieur, on essaie de ne pas tout planifier et on « prévoit du temps pour eux », conseille Nadia Gagnier. Si on organise une visite dans un musée en matinée, pourquoi ne pas prendre un moment l’après-midi pour jouer au parc avec les enfants ou tout simplement relaxer ?

« Dans une journée, moi, j’aurais fait plein d’activités, mais avec les enfants, on peut en faire quatre en une journée, et aucune le lendemain », illustre Camille Desrosiers-Gaudette. Lors d’une escapade, la maman aime bien réserver au fur et à mesure. « Si ça ne nous stresse pas trop, ça permet d’être flexible », dit-elle.

Des vacances… imparfaites

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE C’est dans les moments de qualité partagés avec leurs parents que les enfants vont apprécier leur été.

« Il ne faut pas idéaliser ou viser la perfection et l’absence de conflit », croit Nadia Gagnier. Selon la psychologue, il vaut mieux partir avec l’idée qu’il y aura des accrochages au sein de la maisonnée durant les vacances. « Si on fait l’effort de valider les émotions et d’être ouvert à écouter tout le monde, c’est là qu’on va bâtir des liens », explique-t-elle.

Pour la psychoéducatrice Solène Bourque, il ne faut pas se comparer aux autres familles. Les voisins partent en voyage en Italie avec leur progéniture ? Exit la culpabilité ! « C’est vraiment dans les petites choses, dans les moments de qualité partagés avec leurs parents dans un rythme qui est un peu différent que les enfants vont apprécier leur été », fait-elle valoir.