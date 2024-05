Nos testeurs et leurs cobayes ont mis à l’essai cinq jeux, du petit jeu de cartes aux jeux de stratégie en passant par des jeux pour faire la fête !

Wyrmspan

Les amoureux du jeu Wingspan – ils sont nombreux, puisque ce titre est un des plus grands succès des cinq dernières années – attendaient Wyrmspan avec impatience. Le voici arrivé au Québec, dans sa version française. Ici, les joueurs sont des « dragonologues » qui essaient d’attirer des dragons dans leurs caves. Or, chaque dragon a ses particularités (taille, personnalité, habitat…) qui, une fois combinées entre elles, auront un grand effet sur le résultat final. On salue d’ailleurs le travail de l’autrice Connie Vogelmann qui a imaginé pas moins de 183 dragons, des timides comme des agressifs !

Si la mécanique de jeu reste dans la lignée de Wingspan, cette version dragon est plus complexe. Et les parties sont plus longues. À savoir : il n’est pas nécessaire de connaître Wingspan pour apprécier les grandes qualités de Wyrmspan. Mais l’assimilation des règles assez costaudes sera plus facile. À notre avis, ce titre promet de devenir un classique chez les joueurs aguerris. D’autant plus qu’une version solo très étoffée est aussi proposée.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 5

Âge : 14 ans et plus

Durée : environ 90 minutes

Prix : 99 $

Cabo

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cabo est un petit jeu de cartes abordable qui se traîne partout.

Joli petit jeu de cartes qui tient dans une chouette boîte de métal, que l’on peut facilement traîner avec soi en voyage, en camping ou en randonnée. Le jeu, qui se déroule en plusieurs manches, consiste à faire le moins de points possible – le premier joueur qui franchit la barre des 100 points met fin au jeu. Chaque manche s’achève quand un joueur déclare le « Cabo », au moment où il estime que c’est son propre jeu qui totalise le moins de points. Or, au départ, on ne connaît que deux de ses quatre cartes. Certaines permettent d’en regarder d’autres, d’espionner celles de ses concurrents et même d’en échanger – autant de cartes qui minimisent l’apport de hasard et qui compliquent la donne, surtout lorsque l’on joue à plusieurs. Au bout du compte, « on peut prendre son temps pour avoir un maximum d’infos en main ou gager sur la vitesse », a fait remarquer un de nos testeurs. Appeler le Cabo quand on n’a pas la plus petite main est justement très coûteux…

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 5

Âge : 8 ans et plus

Durée : environ 20 minutes

Prix : 15 $

Harmonies

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Harmonies est un séduisant jeu de placement de jetons.

Dans ce titre onirique à souhait, les joueurs doivent placer des jetons de bois judicieusement sur leur planche de jeu afin de créer des paysages. S’ils sont bien placés, les montagnes, les arbres, les champs et autres attireront des animaux de toutes sortes. Or, qui dit animaux dit points engrangés. Car l’objectif ultime reste d’amasser le plus de points possible avec son placement de jetons et les animaux récoltés. Ce jeu au matériel de grande qualité n’est pas très compliqué à assimiler, mais il demande aux joueurs une bonne réflexion avant de poser chaque jeton. C’est la combinaison parfaite pour qui veut agiter ses neurones sans se prendre la tête avec des règles à n’en plus finir. Un jeu qui a fait l’unanimité chez nos testeurs !

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 4

Âge : 10 ans et plus

Durée : environ 30 minutes

Prix : 50 $

Get on Board – Paris & Roma

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Get on Board met les joueurs au défi de créer la ligne de métro la plus fluide possible.

Très agréable jeu de type « flip and write » dans lequel on est appelé à concevoir la meilleure ligne de métro de Paris ou de Rome. Chaque joueur trace ici sa propre ligne, recueillant différents types de passagers qui rapportent des points quand la ligne passe ensuite sur certains bâtiments. On récolte aussi des points en remplissant des objectifs communs et individuels. Le rythme est rapide, chaque joueur comptabilisant ses progrès sur sa propre feuille de note. Plusieurs stratégies sont possibles, on peut notamment choisir d’accélérer son tracé en sacrifiant certains avantages qui pourraient s’avérer payants en fin de partie. « Il y a plusieurs éléments à assimiler au départ, mais une fois que l’on a saisi, c’est très facile à jouer », a soutenu l’un de nos testeurs.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 5

Âge : 8 ans et plus

Durée : environ 30 minutes

Prix : 40 $

Instable

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Attention ! Avec le jeu Instable, les gestes doivent être précis.

Avec l’arrivée de l’été, les jeux de party retrouvent leur popularité. En voici un simplissime, mais qui marche à tous les coups. Son nom : Instable. Il s’agit en fait du jeu Cards vs Gravity, offert dans sa version québécoise par Randolph. En clair : les règles ont été traduites ! Là s’arrête le côté québécois de ce jeu d’équilibre qui peut amuser tout le monde, peu importe la langue parlée. L’objectif est de faire tenir des cartes métalliques en équilibre sur une rondelle aimantée. Cette dernière doit être placée au sommet d’une bouteille de verre (non fournie). À mesure que le jeu avance, la structure ainsi créée devient de plus en plus périlleuse. Les gestes doivent être précis, sinon c’est la dégringolade. Un jeu qui plaira aux enfants comme aux grands à la recherche d’une idée pour animer une soirée bien arrosée.

Stéphanie Morin, La Presse